IPO: Novartis-Tochter Alcon will ab 2020 regelmäßige Dividende zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die vor der Abspaltung stehende Novartis-Augensparte Alcon lockt Investoren mit der Aussicht auf künftige Dividenden.



Ab 2020 will das Unternehmen eine regelmäßige Dividende zahlen, teilte Alcon am Dienstag anlässlich eines Kapitalmarkttages in New York mit.

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hatte in diesem Sommer beschlossen, die lange schwächelnde Sparte über einen Börsengang abzutrennen. Der Abschluss der Transaktion wird im ersten Halbjahr 2019 erwartet. Zuletzt hatte Alcon beim Umsatz bereits wieder an Fahrt gewonnen. Nun will das Unternehmen den Kapitalmärkten seine künftige Strategie erklären - und verspricht dabei eine steigende Profitabilität.

So strebt das Unternehmen eine deutliche Verbesserung der Rendite an und will diese auf Branchenniveau heben. Ab 2023 peilt die Gruppe eine Marge im mittleren 20-Prozent-Bereich an. Derzeit liege sie im hohen Zehner-Bereich. Zudem soll das Umsatzwachstum angekurbelt werden und freie Barmittel zu erwirtschaften. Dabei sieht das Unternehmen in dem 23 Milliarden US-Dollar schweren Markt für Augenheilkunde noch erhebliche Wachstumsmöglichkeiten.

Dabei setzt Alcon vor allem auf Investitionen in organisches Wachstum sowie Forschung und Entwicklung. Zukäufe sollen allenfalls als Ergänzung dazu kommen. Auch soll das Wachstum durch geeignete Partnerschaften gestärkt werden./tav/nas/jha/