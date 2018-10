IPO: Milliardär Icahn stellt sich gegen Dells Börsenpläne

NEW YORK (dpa-AFX) - Der aktivistische Investor Carl Icahn hat sich gegen einen Börsengang des PC-Herstellers Dell Technologies ausgesprochen.



Eine solche Transaktion würde seinen Anteil an der Software-Firma VMware unterbewerten, schrieb der US-Milliardär in einem Brief am Montag an die Aktionäre. Der PC-Hersteller will über einen Umweg an die Börse zurückkehren, und zwar durch einen komplexen Aktiendeal um die von Dell im Jahr 2016 übernommene VMware.

VMware gehörte zum EMC-Konzern. Bei der Übernahme von EMC durch Dell blieb VMware über eine sogenannte "Tracking-Aktie" als eigenständiger Bereich an der Börse notiert, während Dell gut 80 Prozent der Anteile bekam. Dell plant nun, den übrigen Besitzern dieser Tracking-Aktien, zu denen der US-Milliardär Carl Icahn gehört, ein Angebot in bar und Dell-Anteilen zu machen, um VMware komplett zu übernehmen und gleichzeitig Dell an die Börse zu bringen. Insgesamt ist das Paket rund 21,7 Milliarden US-Dollar wert.

In seinem Brief machte Icahn deutlich, dass er gegen ein solches Angebot stimmen wird. Das Gleiche empfahl er den anderen Besitzern der "Tracking-Aktien". Gleichzeitig brachte er die Möglichkeit einer alternative Transaktion ins Spiel, bei der sich die Anteilseigner auszahlen lassen können. Zudem gab Icahn bekannt, dass er seinen Anteil an den "Tracking-Papieren" von zuvor 1,2 Prozent auf 8,3 Prozent erhöht hat und damit nun zweitgrößter Anteilseigner ist.