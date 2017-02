IPO: MBB-Tochter Aumann will bis zum Sommer an die Börse

Weitere Suchergebnisse zu "MBB":

BEELEN (dpa-AFX) - Der Autozulieferer Aumann will noch in der ersten Jahreshälfte an die Börse.



Angestrebt werde eine Notierung im strenger regulierten Prime Standard, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Durch die Ausgabe neuer Aktien hofft die Gesellschaft auf einen Bruttoemissionserlös von rund 60 Millionen Euro. Zudem ist geplant, dass auch Altaktionäre Anteile abgeben, um einen Streubesitz von 40 bis 47 Prozent zu erzielen.

Aumann stellt Spezialmaschinen und automatisierte Fertigungslinien her, die bei der Herstellung von Elektromotoren eine Rolle spielen. Da die großen Autokonzerne derzeit in E-Mobilität investieren, sieht Aumann auch für sich große Chancen.

Das Geld aus dem Börsengang soll unter anderem zum Aufbau von Kapazitäten genutzt werden. Konkret ist der Ausbau der Standorte in China und den USA geplant. Auch sein Service-Netzwerk will Aumann im Ausland weiter vorantreiben.