IPO: Levi's hebt Aktienpreis vor Börsengang auf 17 Dollar an

SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Der Jeans-Hersteller Levi Strauss (Levi's) sammelt bei seiner Rückkehr an die Börse gut 623 Millionen Dollar an frischem Kapital bei Anlegern ein.



Das Unternehmen wird seine Aktien am Donnerstag zum Ausgabepreis von 17 Dollar in den Handel schicken, wie es am Mittwoch in San Francisco mitteilte. Zunächst war eine Preisspanne zwischen 14 und 16 Dollar angepeilt worden. Der Modekonzern wird an der New York Stock Exchange 36,7 Millionen Aktien unter dem Tickerkürzel "LEVI" listen. Insgesamt wird die Jeans-Ikone beim Börsen-Comeback mit etwa 6,55 Milliarden Dollar bewertet.

Levi's hatte bereits im Jahr 1971 einen Börsengang vollzogen, war jedoch Mitte der 1980er-Jahre wieder privatisiert worden. Derzeitige Eigentümer sind Nachfahren von Firmengründer Levi Strauss, der von Bayern aus zunächst nach New York auswanderte und 1853 dann - angelockt vom Goldrausch an der US-Westküste - nach Kalifornien weiterzog. Dort eröffnete er ein Textilgeschäft und spezialisierte sich auf robuste Arbeitskleidung für Goldschürfer. Gemeinsam mit seinem Partner Jacob Davis gilt Strauss als Erfinder der Blue Jeans./hbr/DP/fba