IPO: Den LKW-Zulieferer STS zieht es an die Börse

Am deutschen Aktienmarkt geht es in dieser Woche etwas stürmischer zu (Donald Trump hat wieder zugeschlagen), aber die fundamentalen Rahmenbedingungen sind noch immer gut. Daher streben auch neue Kandidaten auf das Börsenparkett.

In den vergangenen Wochen habe ich Ihnen hier häufiger über IPO-Themen (Börsengänge) berichtet. So sind beispielsweise in diesem Jahr schon die Fondstochter DWS der Deutschen Bank und die Siemens-Gesundheitssparte Healthineers ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Rolf Morrien.