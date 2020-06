IPO/Kreise: Vodafone treibt Börsengang der europäischen Funkturmsparte voran

Weitere Suchergebnisse zu "Vodafone Group":

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Mobilfunker Vodafone macht laut Insidern beim Teilverkauf seiner europäischen Funktürme nach der Erholung der Aktienmärkte wieder Tempo.



Der Konzern habe Übernahmeberater aufgefordert, ihre Vorschläge für den geplanten Börsengang im kommenden Monat einzureichen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montagabend unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete. Das Geschäft solle nach Möglichkeit schon früh im Jahr 2021 an die Börse gebracht werden und dabei nach Vorstellung des Konzerns mit 10 bis 20 Milliarden Euro bewertet werden. Vodafone selbst könnte dann durch den Teilverkauf mehr als 2 Milliarden Euro erzielen. Zum Vergleich: die Briten bringen es aktuell auf eine Marktkapitalisierung von umgerechnet und 37,5 Milliarden Euro.

Das Vodafone-Management hatte einen Verkauf oder zumindest Teilverkauf der Funktürme bereits Mitte vergangenen Jahres angekündigt. Der Verkauf von Funkmasten ist aktuell in Mode bei Telekomkonzernen. Die Veräußerungen helfen ihnen, ihre Bilanzen zu entlasten und Geld für Investitionen in das neue schnelle 5G-Mobilfunknetz einzusammeln. Funktürme und Mobilfunkstandorte gelten zudem als attraktives Investment für professionelle Anleger wie Versicherer und Finanzinvestoren, die an einer stabilen Rendite aus den Standortmieten interessiert sind.