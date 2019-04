IPO/Kreise: Uber peilt beim Börsengang bis zu zehn Milliarden US-Dollar an

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Fahrdienstvermittler Uber will bei seinem Börsengang Kreisen zufolge zwischen acht und zehn Milliarden US-Dollar einnehmen.



Das Unternehmen peile einen Ausgabepreis von 44 bis 50 Dollar je Aktie an, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Die endgültigen Details zum Börsengang könnten sich aber noch ändern. Mit ihrer Veröffentlichung werde bereits an diesem Freitag gerechnet. Ein Uber-Sprecher lehnte einen Kommentar ab./he