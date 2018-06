IPO/Kreise: General Motors erwägt Börsengang der Tochter Cruise Automation

Weitere Suchergebnisse zu "General Motors":

DETROIT (dpa-AFX) - Der US-Autobauer General Motors (GM) erwägt laut Insidern einen Börsengang des Geschäftsfelds autonomes Fahren.



Es gebe intern und mit Banken Diskussionen in einem frühen Stadium über strategische Optionen für die Tochter Cruise Automation, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag mit Bezug auf mit der Sache vertraute Personen. Zu den möglichen Optionen zähle neben einer Abspaltung etwa auch ein Börsengang. GM werde aber zunächst die weitere Entwicklung der Tochter abwarten - dabei könne es sich noch um Jahre handeln. Der Kurs der GM-Aktie drehte nach Veröffentlichung des Berichts ins Plus und legte rund zwei Prozent zu./tos/la