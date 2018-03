IPO: Gategroup sagt Börsengang wegen Marktumfeld ab

Weitere Suchergebnisse zu "Gap":

KLOTEN (dpa-AFX) - Der für diesen Dienstag geplante Börsengang des Airline-Caterers Gategroup wird in letzter Minute abgeblasen.



Zusammen mit dem Besitzer, der HNA Group, sei beschlossen worden, das IPO für eine Notierung an der SIX Swiss Exchange nicht weiter zu verfolgen, teilte Gategroup am Montag mit. Im aktuellen Marktumfeld sei die Bewertung ungenügend, lautet die Begründung für den Rückzug. Dass der Börsengang von Gategroup gefährdet sei, hatte zuvor die "Finanz und Wirtschaft" (FuW) berichtet.

HNA hatte Gategroup erst im vergangenen Jahr von der Börse nehmen lassen, ist angesichts einer massiven Verschuldung derzeit aber daran, aus verschiedenen Assets flüssige Mittel zu machen./cf/rw/AWP/jha