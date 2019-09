IPO: Erster Kurs von Peloton knapp 7 Prozent unter Ausgabepreis

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Der Börsengang von Peloton ist am Donnerstag enttäuschend verlaufen.



Der erste Kurs lag bei 27 US-Dollar und damit knapp 7 Prozent unter dem Ausgabepreis von 29 Dollar, aber noch innerhalb der Platzierungsspanne. Zuletzt notierten die Anteilsscheine bei 26,91 Dollar. Das erst 2012 gegründete Unternehmen hatte die 40 Millionen angebotenen Aktien am oberen Ende der Spanne von 26 bis 29 Dollar auf den Markt gebracht.

Der Emissionserlös lag bei 1,16 Milliarden Dollar (1,28 Mrd Euro). Damit ist Peloton das achte Unternehmen in diesem Jahr, das bei seinem Börsengang mehr als eine Milliarde einspielte. Der Büroraumanbieter WeWork hingegen hatte zuletzt seinen Börsengang wegen einer zu hohen Bewertung absagen müssen./la/jha/

