IPO: Dropbox hebt Aktienpreis vor Börsengang weiter an

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Online-Speicherdienst Dropbox hat den Ausgabepreis seiner Aktien vor seinem Börsengang erneut erhöht.



Die Papiere sollen beim Debüt an der New Yorker Technologie-Börse Nasdaq am Freitag zu einem Einstandspreis von 21 Dollar in den Handel geschickt werden, teilte das Unternehmen am Freitag in New York mit. Erst am Vortag hatte Dropbox, das seine Aktien unter dem Tickerkürzel "DBX" listen will, die Preisspanne um fast ein Zehntel auf 18 bis 20 Dollar angehoben. Den Berichten nach war die Nachfrage sehr groß - die Aktienplatzierung soll 25-fach überzeichnet gewesen sein. Dennoch bleibe der Marktwert zum Börsenstart mit rund 9,2 Milliarden Dollar etwas unter den 10 Milliarden Dollar, die Dropbox bei seiner letzten privaten Finanzierungsrunde erreicht habe./hbr/DP/zb