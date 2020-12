IPO: Doordash wird seine Aktien noch teurer los als gedacht

SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Der US-Essensauslieferer Doordash hat bei seinem Börsengang noch mehr Geld hereingeholt als zuletzt geplant.



Das Unternehmen schlug 33 Millionen Anteilsscheine zum Preis von 102 US-Dollar los und sammelte damit fast 3,4 Milliarden Dollar (2,8 Mrd Euro) ein, wie es in der Nacht zum Mittwoch in San Francisco mitteilte. Erst am Freitag hatte das Unternehmen die Spanne auf 90 bis 95 Dollar angehoben. Mit dem höheren Stückpreis wird Doordash insgesamt jetzt mit etwa 38 Milliarden Dollar bewertet. Die Aktien sollen von diesem Mittwoch an in New York gehandelt werden.

Die Branche hatte zuletzt von den Auswirkungen der Corona-Krise profitiert. Die Führung von Doordash glaubt, dass dieser Trend weiterhin anhält. Auch bei dem Essenslieferdienst Delivery Hero mit Sitz in Berlin waren die Umsätze zuletzt kräftig in die Höhe gesprungen. Delivery Hero ist seit dem Sommer im deutschen Leitindex Dax gelistet und kam zuletzt auf eine Marktkapitalisierung von knapp 20 Milliarden Euro./stw/ngu/jha/