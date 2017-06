IPO: Delivery Hero will in kommenden Monaten an die Börse

Weitere Suchergebnisse zu "Rocket Internet":

BERLIN (dpa-AFX) - Der Essens-Lieferdienst Delivery Hero will in den kommenden Monaten an die Börse.



Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, sollen dabei neu ausgegebene Namensaktien aus einer Kapitalerhöhung sowie bestehende Namensaktien zum Kauf angeboten werden. Der für dieses Jahr geplante Gang an die Börse sei abhängig vom Marktumfeld. Angestrebt werde aus neu ausgegebenen Aktien ein Bruttoerlös von rund 450 Millionen Euro. Die Notierung soll am regulierten Markt in Frankfurt erfolgen.

"Der Gang an die Börse wird uns ermöglichen, das Unternehmen weiterzuentwickeln und uns zusätzliches Kapital verschaffen, um unsere Führungsposition im Markt für Essensbestellung und -lieferung weiter auszubauen", erklärte Gründer und Unternehmenschef Niklas Östberg. In der Finanzgemeinde war der Börsengang schon länger erwartet worden. Zuletzt hatten sich bereits die Hinweise darauf verdichtet, dass es im Sommer soweit sein könnte. Das in mehr als 40 Ländern tätige Unternehmen war bis zuletzt stark gewachsen und hatte neue Investoren angezogen. Der Umsatz lag 2016 bei 347 Millionen Euro mit zuletzt über 6000 Mitarbeitern.