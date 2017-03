IPO: Börsenstart für Unternehmen aus Weimar - Erstnotiz von Ibu-Tec

WEIMAR (dpa-AFX) - Mit dem Weimarer Industriedienstleister Ibu-Tec geht am Donnerstag erstmals seit Jahren wieder ein Thüringer Unternehmen an die Börse.



Die Firma beschäftigt sich beispielsweise mit Pulverwerkstoffen für die Batterien von Elektroautos oder für stationäre Speicher für Ökostrom. Ausgegeben wurden rund 1,2 Millionen Aktien zu einem Preis von 16,50 Euro pro Stück. Brutto werden demnach 16,5 Millionen Euro eingenommen. Der Vorstand will das Geld in einen weiteren Unternehmensstandort sowie den Ausbau des Vertriebs investieren. Ibu-Tec beschäftigt nach eigenen Angaben etwa 150 Mitarbeiter. Der Umsatz der Firma sei in den Jahren seit 2014 zweistellig gewachsen./ro/DP/tos