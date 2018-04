IPO: Börsenkandidat Nfon wächst

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der als Börsenkandidat gehandelte Anbieter von Telefonanlagen aus der Cloud, Nfon, ist im vergangenen Jahr kräftig gewachsen.



Der Umsatz sei um rund 17 Prozent auf 35,7 Millionen Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die um Sondereffekte bereinigte Ebitda-Marge habe mit 0,5 Prozent zudem erstmals die Gewinnschwelle überschritten.

Auch künftig will Nfon weiter wachsen und überprüft dafür laut Vorstandschef Hans Szymanski regelmäßig verschiedene Finanzierungsoptionen. Ob dazu auch ein Gang auf das Börsenparkett gehört, wollte er nicht sagen. Am Markt wird allerdings damit gerechnet, das Nfon noch in der ersten Jahreshälfte an die Börse geht. Nfon bietet Telefonie aus der Cloud - also über Rechenzentren im Internet - an, die herkömmliche Telefonanlagen in Unternehmen ablösen soll./she/men/fba