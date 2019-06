IPO: Börsengang könnte Global Fashion Group bis zu 400 Millionen Euro einbringen

Weitere Suchergebnisse zu "Rocket Internet":

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der geplante Börsengang des Online-Modehändlers Global Fashion Group (GFG) in Frankfurt könnte bis zu 400 Millionen Euro in die Kassen spülen.



Die Aktien sollen für sechs bis acht Euro angeboten werden, wie die Rocket-Internet-Beteiligung am Montag in Luxemburg mitteilte.

Die Papiere sollen von diesem Dienstag bis zum 25. Juni zum Kauf stehen. Angeboten werden sollen bis zu rund 49,34 Millionen Stammaktien - inklusive einer Mehrzuteilungsoption von mehr als 6 Millionen Papieren. Dem Angebot muss jedoch zuvor noch die Finanzaufsicht in Luxemburg zustimmen. Die Aktien sollen im regulierten Markt (Prime Standard) in Frankfurt notiert werden, der Handelsstart ist am oder um den 27. Juni unter dem Handelssymbol GFG geplant.

Mit den Einnahmen will der Modehändler weiteres Wachstum fördern. Dazu soll etwa in die Technologieplattform, die Lieferinfrastruktur und die Gewinnung von Neukunden investiert werden.

Der Start-up-Investor Rocket Internet hält derzeit rund ein Fünftel der Anteile. Hauptaktionär ist mit etwa 35 Prozent der schwedische Investor und Mitgründer Kinnevik./elm/tav/jha/