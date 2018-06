IPO/Bitkom: Börsengänge werden für Start-ups wieder attraktiver

BERLIN (dpa-AFX) - Für junge Gründerunternehmen gewinnt der Börsengang an Attraktivität.



Derzeit denkt fast jedes vierte Start-up zur Kapitalbeschaffung über einen Gang aufs Parkett nach, wie eine Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom unter mehr als 300 Unternehmen ergab. Demnach können sich 22 Prozent der befragten Gründer einen Börsengang in der Zukunft vorstellen, ein Prozent steckt bereits in den konkreten Planungen, wie Bitkom am Donnerstag in Berlin mitteilte.

Im vergangenen Jahr war den Gründern ein Börsengang deutlich weniger reizvoll erschienen: Damals hatten lediglich 14 Prozent diesen Schritt für möglich gehalten. 2016 war laut Bitkom die Börse allerdings noch attraktiver als in diesem Jahr und für 38 Prozent ein Thema.