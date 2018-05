IPO: Autozulieferer STS fährt verbeult aufs Börsenparkett

Weitere Suchergebnisse zu "mutares":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Autozulieferer STS hat durch ein kleines Bremsmanöver die Einfahrt auf das Börsengelände gerade noch so geschafft.



Der Preis für die 2,3 Millionen verkauften Aktien sei auf 24 Euro festgelegt worden, teilte das der Beteiligungsgesellschaft Mutares gehörende Unternehmen am Dienstagabend mit. Die Preisspanne hatte bei 26 bis 32 Euro gelegen. STS begründete die ungewöhnliche Zuteilung unterhalb der festgelegten Spanne mit dem "am Tage der heutigen Preisfeststellung herausfordernden Marktumfeld".

Immerhin konnte das Unternehmen wie geplant insgesamt 2,3 Millionen Anteilscheine an den Mann bringen. Der erste Handelstag an der Frankfurter Wertpapierbörse im Prime Standard ist für diesen Freitag vorgesehen.