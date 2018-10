IPO: Aston Martin setzt Ausgabepreis auf 19 Pfund je Aktie fest

Weitere Suchergebnisse zu "Ferrari":

LONDON (dpa-AFX) - Der Börsengang des Sportwagenbauers Aston Martin fällt etwas kleiner als ursprünglich erwartet aus.



Wie der Konzern am Mittwoch in London mitteilte, liegt der Ausgabepreis bei 19 britischen Pfund je Aktie (21,3 Euro). Damit beträgt die Marktkapitalisierung rund 4,3 Milliarden Pfund. Bereits an den Vortagen hatte es Signale für eine eher zurückhaltende Nachfrage gegeben.

Ursprünglich hatte Aston Martin eine Preisspanne von 17,50 bis 22,50 Pfund angestrebt, woraus sich nach Angaben des Unternehmens eine maximale Bewertung von 5,07 Milliarden Pfund ergeben hätte. Experten hatten dies aber schon damals als zu hoch kritisiert./jha/tos