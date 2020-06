IPO: Arzneimittelhersteller PharmaSGP gelingt Börsengang denkbar knapp

GRÄFELFING (dpa-AFX) - Der Arzneimittelhersteller PharmaSGP hat den Sprung aufs Börsenparkett gerade so geschafft.



Der Ausgabepreis für die Aktien sei auf 31,50 Euro je Anteilschein festgelegt worden, teilte das Unternehmen am späten Donnerstagabend mit. Das ist das untere Ende der Preisspanne, die bis 36,50 Euro reichte. Am Mittwoch hatte das Unternehmen bereits das Volumen des Börsengangs deutlich auf rund vier Millionen Aktien reduziert. Diese wurden nun alle verkauft. Der erste Handelstag im im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse soll dieser Freitag sein.

Dem Unternehmen selbst wird durch den Börsengang aber kein Geld zufließen, vielmehr wollen die Altaktionäre und Gründer ihre Anteile verkaufen, um andere Projekte zu finanzieren.

Im abgelaufenen Jahr hatte das Unternehmen früheren Angaben zufolge einen Umsatz von 62,6 Millionen Euro erzielt, wovon 35,8 Prozent als Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) übrig blieben. Im ersten Quartal 2020, das von der Coronavirus-Pandemie geprägt war, stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um gut elf Prozent auf 16,7 Millionen Euro. Das Ebit legte um gut 13 Prozent auf 4,3 Millionen Euro zu./he