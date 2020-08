IPO: Alibaba-Ableger Ant reicht Unterlagen für möglichen Rekord-Börsengang ein

Weitere Suchergebnisse zu "Alibaba Group Holding":

HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Der chinesische Alibaba-Ableger Ant Group hat am Dienstag die Unterlagen für einen doppelten Börsengang in Hongkong und Shanghai eingereicht.



Dabei könnte es sich um den größten Börsengang der vergangenen Jahre handeln. Mit dem Schritt wolle der Konzern weiter wachsen und seinen Vorsprung als führende Online-Zahlungsplattform in China ausbauen, heißt es in den Unterlagen. Allerdings werden keine weiteren Details genannt - weder zur Preisspanne noch dazu, was das Unternehmen mit dem Gang aufs Parkett erlösen will.

Insidern zufolge strebt der Finanzarm der weltgrößten chinesischen Online-Handelsplattform Alibaba eine Bewertung von 225 Milliarden US-Dollar (rund 190 Milliarden Euro) an, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Verweis auf mit der Sache vertraute Personen berichtet. Experten vom Analysehaus Bernstein erwarten jedoch etwas weniger. Erreicht Ant allerdings den angestrebten Wert, könnte der Gang aufs Parkett dem Unternehmen etwa 30 Milliarden Dollar in die Kassen spülen. Damit würde Ant sogar den Börsengang des saudischen Ölgiganten Aramco übertreffen, der 29 Milliarden Dollar von Investoren eingesammelt hatte.

Ant wird von Marktbeobachtern als Kronjuwel im Alibaba-Imperium von Milliardär Jack Ma bezeichnet und hat seine Weiterentwicklung zuletzt kontinuierlich vorangetrieben. Mit Alipay betreibt der Finanzdienstleister einen in China weit verbreiteten mobilen Bezahldienst. Größter inländischer Wettbewerber ist Wechat-Pay des chinesischen Internetkonzerns Tencent. Angeboten werden auch Kredite, Versicherungen und Vermögensverwaltung. Mit Hongkong und Shanghai umgeht Ant die großen amerikanischen Börsen - eine Neuerung für ein derart großes chinesisches Tech-Unternehmen. Das Vorgehen wird auch vor dem Hintergrund der wachsenden Spannungen zwischen China und den USA gesehen./knd/ssc/stk