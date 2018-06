IPO: Akasol starten mit leichten Zeichnungsgewinnen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Akasol sind am Freitag bei 48,80 Euro erstmals an der Börse gehandelt worden.



Die Papiere des Batteriesystem-Anbieters waren mit 48,50 Euro am unteren Ende der Emissionsspanne ausgegeben worden. Damit hatte das Unternehmen mehr neue Aktien ausgeben müssen als erhofft, um das angepeilte Ziel von 100 Millionen Euro Emissionserlös zu erzielen. Zuletzt stiegen die Papiere etwas weiter auf 50 Euro./ag/jha/

