IPO/AKTIE IM FOKUS: Teamviewer mit durchwachsenem Börsenstart

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Teamviewer sind am Mittwoch mit 26,25 Euro in Höhe des Ausgabepreises in den Börsenhandel gestartet.



In den Minuten danach legten die Papiere des Herstellers von Software zur Computer-Fernwartung und Videokonferenzen zunächst bis auf 26,71 Euro zu, gerieten dann allerdings schnell unter Druck. Zuletzt kosteten sie noch 25,33 Euro./ag/fba