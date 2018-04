IPO/AKTIE IM FOKUS: Cloud-Anbieter Zuora startet mit großem Zeichnungsgewinn

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Börsengang des Cloud-Anbieters Zuora in den USA hat bei den zum Zuge gekommenen Anlegern für große Freude gesorgt.



Die Aktien des Unternehmens kosteten am Donnerstag zuletzt 20 US-Dollar. In der Spitze waren sogar 21 Dollar bezahlt worden. Die 11 Millionen Papiere waren zu 14 Dollar je Anteilschein an die Investoren ausgegeben worden. Über eine sogenannte Mehrzuteilungsoption können weitere 1,65 Millionen Aktien an den Markt kommen.

Im Vorfeld des Börsengangs hatte Zuora die Ausgabespanne für die Papiere angesichts des großen Interesses bereits von 9 bis 11 Dollar auf 11 bis 13 Dollar je Aktie angehoben./bek/he