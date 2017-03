IPO/AKTIE IM FOKUS: Aumann bereits vor dem Börsengang gefragt

Weitere Suchergebnisse zu "Aumann":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wenige Tage vor ihrem Börsenstart scheinen die Aktien von Aumann bereits sehr begehrt.



Auf der Handelsplattform Tradegate lag der Aktienpreis im sogenannten Handel per Erscheinen am Dienstag zuletzt bei 45,50 Euro. Am ersten Zeichnungstag, dem 13. März, war er kurzzeitig sogar bis auf 51,50 Euro gestiegen. Die Angebotsspanne für die Papiere des Autozulieferers liegt zwischen 35 und 43 Euro je Anteilsschein. Als Handel per Erscheinen wird jener außerhalb der Börse stattfindende Handel mit neu emittierten Aktien genannt, bevor diese geliefert und abgerechnet werden können.

Insgesamt wollen die Altaktionäre, das Familienunternehmen MBB SE und Ingo Wojtynia an diesem Freitag (24. März) bis zu knapp 6 Millionen Aktien an die Börse bringen. Die Zeichnungsfrist läuft noch bis Donnerstag, 23. März. Die Mitte der Angebotsspanne zugrunde gelegt, würde das Emissionsvolumen etwa 234 Millionen Euro betragen, zum aktuellen Kurs 273 Millionen Euro. Damit gilt Aumann als möglicher Kandidat für den Kleinwerteindex SDax . Für das Unternehmen selbst ergäbe sich in der Mitte der Preisspanne ein Bruttoemissionserlös von rund 59 Millionen Euro.

Der Großteil der angebotenen Papiere stammt vom Familienunternehmen MBB SE, das mit 93,5 Prozent an Aumann beteiligt ist. Ein Teil der angebotenen Papiere stammt zudem vom geschäftsführenden Gesellschafter Ingo Wojtynia, der bislang 6,5 Prozent an Aumann hält. Der Streubesitz soll sich nach dem Börsengang auf mindestens 37,10 Prozent belaufen, maximal auf 46,4 Prozent, so dass MBB auch nach dem Gang aufs Parkett die Kontrolle behält.

Das Geschäft von Aumann gilt mit Blick auf den Wandel der Autoindustrie hin zur Elektromobilität als spannend. Im Geschäftsjahr 2016 hatte das Unternehmen seinen Umsatz um mehr als zwei Drittel auf 156 Millionen Euro gesteigert. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) war von 12,4 Millionen auf 19,3 Millionen Euro gestiegen./ck/mis/jha/