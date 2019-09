IPO/AKTIE IM FOKUS: Anleger reißen sich um Naspers-Tochter Prosus

Weitere Suchergebnisse zu "Tencent Holdings":

AMSTERDAM/JOHANNESBURG (dpa-AFX Broker) - Die Tochter des südafrikanischen Medienkonzerns Naspers hat am Mittwoch ein fulminantes Börsendebüt gefeiert.



An der Börse in Amsterdam lag der Eröffnungskurs für die Aktien von Prosus bei 76,00 Euro und damit gut 29 Prozent über dem Referenzpreis für die Notiz der 1,62 Milliarden Papiere in Höhe von 58,70 Euro. Zuletzt notierten die Anteilsscheine bei rund 74 Euro.

Prosus gehört nun mit einem Schlag zu den wertvollsten in den Niederlanden notierten Unternehmen. In der Gesellschaft sind die Beteiligungen von Naspers an Internetunternehmen wie die 31 Prozent am chinesischen Konzern Tencent oder die 23 Prozent an dem Essenslieferanten Delivery Hero gebündelt.

Naspers-Chef Bob van Dijk sprach von einem guten Börsenstart von Prosus. Nach der Abspaltung von Prosus sackten die Aktien von Naspers an der Börse in Johannesburg um rund 8 Prozent ab./la/jha/

