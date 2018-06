IPO/AKTIE IM FOKUS 2: Akasol mit versöhnlichem Börsendebüt

(neu gefasst)

Der Batteriesystem-Anbieter Akasol hat sich einen günstigen Tag für seinen Börsengang herausgesucht.



So erholte sich der deutschen Aktienmarkt am Freitag ein gutes Stück von seinen jüngsten Verlusten. Die Akasol-Papiere stiegen in diesem Umfeld an ihrem ersten Handelstag bis zum Schluss des Xetra-Hauptgeschäfts auf 49,70 Euro. Das war ein Plus von rund 2,5 Prozent im Vergleich zum Ausgabekurs von 48,50 Euro, der am unteren Ende der ursprünglich angepeilten Spanne gelegen hatte.

Damit hatte das Unternehmen mehr neue Aktien ausgeben müssen als erhofft, um das angepeilte Ziel von 100 Millionen Euro Emissionserlös zu erzielen. Knapp 2,1 Millionen Anteile wurden platziert.

1990 als gemeinnütziger Verein von Professoren und Studenten der Technischen Universität Darmstadt gegründet, will das Unternehmen investieren, um stärker vom Trend zu Elektromobilität zu profitieren./mis/ben/he