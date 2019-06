IPO/AKTIEN-FLASH: Slack schnellen am ersten Handelstag in die Höhe

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien des Bürokommunikations-Dienstes Slack Technologies haben am Donnerstag einen fulminanten Börsenstart hingelegt.



Der erste Kurs in Höhe von 38,50 US-Dollar lag fast 50 Prozent über dem Referenzkurs von 26 US-Dollar, den der Börsenbetreiber New York Stock Exchange am Mittwochabend (Ortszeit) festgesetzt hatte. Zuletzt notierten die Anteilsscheine sogar bei gut 41 Dollar.

Slack wählt beim Börsengang den Weg einer Direktplatzierung, bei der die Papiere ohne Begleitung durch Investmentbanken gelistet werden. In gewisser Hinsicht sei dies gegenüber einem klassischen IPO der bessere Weg, um den Marktwert eines an die Börse gehenden Unternehmens zu bestimmen, sagte Marktanalyst Michael Hewson vom Handelshaus CMC Markets UK. Denn bei einer Direktplatzierung fehlten die Investmentbanken, die den Börsenwert künstlich erhöhen könnten./la/fba