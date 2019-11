IPC und Red Box gehen strategische Partnerschaft ein, um Akteuren des Finanzmarkts mittels IPCs Plattform Unigy konforme Lösungen zur Stimmerfassung anzubieten

London und New York (ots/PRNewswire) - IPC (https://www.ipc.com/),ein führender Anbieter von sicheren, konformen Kommunikations- undNetzwerklösungen für Finanzmärkte, ist eine Partnerschaft mit Red Box(http://www.redboxvoice.com/) eingegangen, ein führender dedizierterSpezialist für Stimmerfassung, um die Bedürfnisse der internationalenFinanzmärkte bezüglich sicherer Sprachaufzeichnung und Complianceumfangreicher zu decken.So wie Finanzdienstleistungsunternehmen darum bemüht sind, sich ineinem wettbewerbsorientierten Markt zu differenzieren, besteht diesteigende Nachfrage nach sicherem Zugriff auf und Hoheit überhochwertige Audio-Datensätze, um KI-Compliance-Plattformen zu fütternund wertvolle Einblicke zu gewinnen, die zu Resultaten führen wiebessere Kundenerfahrung, proaktives Risikomanagement undautomatisierte Betrugserkennung bzw. Überwachung."Wir bei IPC und Red Box bauen gänzlich auf diese neue Beziehungund verfolgen einen offenen Ökosystemansatz, um sicherzustellen, dassunsere Kunden vollständig von dem sicheren Zugriff auf extremwertvolle und strategische Datensätze profitieren können", so DavidBrown, Chief Operating Office bei IPC."Der Red Box-Ansatz wird durch unsere offene Philosophieuntermauert und wir freuen uns sehr, mit IPC eine strategischePartnerschaft aufbauen zu dürfen, um im Finanzdienstleistungs- undCompliance-Sektor eine führende Position einzunehmen", kommentierteRichard Stevenson, CEO von Red Box. "Unsere Organisationen verfügenüber eine langjährige Beziehung, einschließlich der Ankündigung derIntegration der Unigy-Plattform, die im Vorjahr von Red Boxangekündigt wurde. Wir freuen uns sehr, uns mit IPC zusammenschließenzu dürfen, um sicherzustellen, dass unseren Kunden KI-fähigeSprachdatensätze aus ihrem Unternehmen zur Verfügung stehen, um dieEchtzeit-Analyse sowie die Analyse im Anschluss an Anrufe innerhalbihrer bevorzugten Anwendung für praktisch verwertbare Erkenntnisse zuermöglichen."Informationen zu Red BoxRed Box ist ein führender dedizierter Voice-Spezialist, derOrganisationen befähigt, Sprachdaten unternehmensweit zu erfassen, zusichern und ihren Wert zu erschließen. Durch die offenste und amstärksten vernetzte Plattform erfassen und transkribieren wirSprachkommunikationen von über 55 neuen sowie alten Systemen, voninternationalen Großkonzernen bis hin zu KMUs. Unsere Kunden behaltendie vollständige Datenhoheit, während wir sie mit dem umfassendstenPartner-Ökosystem verbinden, sodass sie den Wert ihrer erfasstenSprachdaten maximieren können.Führende Unternehmen aus den Bereichen Finanzwesen,Kontaktzentrum, Regierungsstellen und öffentliche Sicherheit(darunter sechs der weltweit größten Banken, 85 % der globalenInterdealer-Makler, 1.700 Call-Center und mehr als 70 % derPolizeikräfte im Vereinigten Königreich) vertrauen uns und unseremglobalen Reseller-Channel. Darüber hinaus erfassen und sichern wirfür unsere über 3.000 Kunden rund um die Welt täglich Millionen vonAnrufen.Bitte besuchen Sie für weitere Informationen www.redboxvoice.com.Informationen zu IPCIPC ist ein Technologie- und Serviceführer, der dieinternationalen Finanzmärkte antreibt. Wir helfen Kunden,Veränderungen vorherzusehen und Probleme zu lösen und dabei durchBranchenkompetenz, außergewöhnlichen Service und umfassendeTechnologie Maßstäbe zu setzen. IPC steht für eine kundenorientierteDenkweise und ist der Grundpfeiler eines der größten undvielfältigsten globalen Finanz-Ökosysteme, das alle Asset-Klassen undMarktteilnehmer umspannt. Indem IPC dieses Ökosystem ermöglicht,befähigt das Unternehmen die Gemeinschaft zur gegenseitigenInteraktion und Transaktion sowie auf Veränderungen undHerausforderungen zu reagieren. Wir arbeiten mit unseren Kundenzusammen, um ihre Sicherheit, Produktivität, Compliance undVernetzung zu gewährleisten. Erfahren Sie mehr unter ipc.com(http://www.ipc.com/).Bei bestimmten in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagenkönnte es sich um zukunftsgerichtete Aussagen handeln. Diese Aussagenkönnen aufgrund der Verwendung zukunftsgerichteter Ausdrückeidentifiziert werden, wie beispielsweise "antizipieren", "glauben","fortsetzen", "erwarten", "beabsichtigen", "könnte", "planen","potenziell", "vorhersagen", "sollte" oder "wird" oder ähnlicheAusdrücke. Sämtliche zukunftsgerichtete Aussagen basieren aufaktuellen Erwartungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen. Solchezukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannteRisiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb unsererEinflussnahme liegen. Die tatsächlichen Ergebnisse können vonzukünftigen Ergebnissen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagenzum Ausdruck gebracht bzw. angedeutet werden, wesentlich abweichen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/728408/Red_Box_logo.jpgPressekontakt:Nadine EdmondsonRed Box+44(0)1159-377 100nedmondson@redboxvoice.comOriginal-Content von: Red Box; IPC, übermittelt durch news aktuell