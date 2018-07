IOU(TM) - E-Commerce-Loyalty-Plattform auf der Blockchain

Frodsham, England (ots/PRNewswire) -IOU Global, LTD kündigt die Einführung von IOU(TM), einerrevolutionären Peer-to-Peer (P2P)-E-Commerce-Loyalty-Plattform an,die auf der Blockchain entwickelt wurde. Sie ermöglicht Händlern undVerbrauchern auf wettbewerbsorientierte, sichere, transparente unddezentralisierte Weise, wie sie in der Blockchain möglich ist, zuinteragieren.Einfacher ausgedrückt, Händler und Verbraucher könnten direkt überdie IOU(TM) E-Commerce-Handelsplattform kommunizieren und Angebotevon weltweiten Anbietern vergleichen. Erfolgreiche Unternehmen indiesem Raum, wie Groupon, haben die Möglichkeiten der verteiltenKonten und Dezentralisierung bereits erschlossen - dies macht IOU(TM)zu einer innovativen und fortschrittlichen E-Commerce-Plattform ohneNotwendigkeit teurer zwischengeschalteter Services. Das IOU(TM) Teambringt die Flexibilität der Blockchain auf ein neues Niveau undermöglicht Verbrauchern, auch ihre eigenen erworbenen IOU(TM)Angebote mit anderen Kunden zu handeln oder zu tauschen."Wir glauben, dass es durch die rasche Entwicklung desE-Commerce-Markts auf der Blockchain einen echten Bedarf gibt,Technologien zur Verfügung zu stellen, die Händler und Verbraucherdirekt über die Produkt- und Service-Werbeangebote von varIOU(TM)zusammenbringt - alles über den sicheren und dezentralisiertenP2P-Handel. IOU(TM) bedeutet wörtlich "I Owe You" (ich schulde Diretwas) - und ist der dringend benötige Kanal, über den HändlerVerbrauchern ihre IOU(TM) in den verschiedenen Produkt- undServicekategorien von varIOU(TM) anbieten können", so VladimirShevchenko, CEO.Mit dieser explosiven Kombination aus E-Commerce,Blockchain-Technologie und Kryptowährung werden neue Wegebeschritten. Gemeinsam bilden sie die IOU(TM) Plattform - eine echteP2P-E-Commerce-Loyalty-Plattform die zum Ziel hat, Blockchain-Händlerund Verbraucher auf dezentrale und sichere Weise zu stärken.Die Mission von IOU(TM) ist es, die Zufriedenheit und Treue derKunden über die handelbaren IOU-Angebote eines Händlers zu stärken.Es ist eine Neuerfindung bestehender Treuesysteme, die den Händlernmit bisher unbekannter Flexibilität, Kontrolle und größerem Nutzendas höchstmögliche Niveau an Kundenzufriedenheit bietet.Die benutzerfreundliche Bedieneroberfläche kann auch von Händlernverwaltet werden. Diese können ihre Produkte und Dienste einem großenund bislang unerschlossenen und wachsenden Markt von Verbrauchern,die die Blockchain-Technologie und Kryptowährungen nutzen, anbieten,und gleichzeitig verschiedene Produkte und Dienste mithilfe vonMultimedia- und sozialen Netzwerk-Tools auf der IOU(TM)P2P-Handelsplattform bewerben. Das IOU(TM) Händlerportal soll eineAnalyse der Verbraucherdaten, Bewertungsberichte und viele andereFunktionen enthalten. Zusätzlich könnten Händler zusätzlicheSicherheitsstufen für die Verbraucher hinzufügen, indem sie dieIOU(TM) Angebote mit Krypto-Treuhand-Fonds verknüpfen, die denService bzw. Lieferung garantieren.Das Konzept der Plattform sichert den Händlern Kundenbindung,virales Marketing und marktgesteuerte Flexibilität. Die Flexibilitätund das Design von IOU(TM) wiederum ermöglicht den Kunden, ihreigenes persönliches Profil zu verwalten und ihre Interessenmitzuteilen, damit sie relevante Angebote von den Händlern erhalten.Die praktische Bewertungsfunktion ermöglicht ihnen, Transaktionen mitden Händlern und anderen Verbrauchern zu bewerten.Der IOU(TM) TokenIOU Global, LTD. plant für Juli die Einführung seines IOU. DerIOU(TM) Token (IOU) soll anfangs für Überweisung der Plattformgebühr,Händlergebühren, VIP-Händler-Services, Partnerprogramme undHändler-Treuhandservices für Angebote mit IOU(TM) Garantie verwendetwerden oder als Token-Zuschuss für die IOU-Angebotswettbewerbe, dieAnreize für treue Kunden und Händler schaffen sollen, die einebestimmte Anzahl häufiger Transaktionen aufweisen.Website: https://IOU.ioPressekontakt:+44-1959-588883pr@iou.ioOriginal-Content von: IOU Global, LTD, übermittelt durch news aktuell