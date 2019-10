IOTSW: Kollaborative Innovationen bei Cybersicherheit für vernetzte Fahrzeuge und Fahrersicherheit

AASA, aicas GmbH und LHP Engineering Solutions demonstrierenEchtzeit-Sicherheit mit Echtzeit-Angriffen auf realeFahrzeugvernetzungsplattformBarcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Auf dem IoT Solutions WorldCongress 2019 werden neuartige Kfz-Technologien für Echtzeiterkennungund -abwehr von Cyberangriffen sowie Datenaustausch zwischenFahrzeugen zu sehen sein, die im Rahmen eines multinationalenGemeinschaftsprojekts entwickelt wurden.LHP Engineering Solutions wird zusammen mit AASAsLiFi-Tochtergesellschaft 01LightComm und aicas GmbH anhandsimulierter Live-Angriffe auf den Go-Kart-Nachbau eines vollfunktionsfähigen vernetzten Fahrzeugs Cybersicherheitsrisiken vonvernetzten Fahrzeugen demonstrieren. Besucher der Veranstaltung, dievom 29.-31. Oktober in Barcelona (Spanien) stattfindet, können denGo-Kart hacken oder die Kontrolle über das Fahrzeug übernehmen, umdie normalen Fahrfunktionen aufrechtzuerhalten. Die Vorführungen sindam Stand 7 im Testbed-Pavillon im Fira Barcelona Gran Vía (Halle 2statt) zu sehen.Der Go-Kart ist ein intelligentes Testbed für Transportstudien("Sicherheitsrelevante Auswirkungen von Cybersicherheitsrisiken beivernetzten Fahrzeugen"). Ein vom Industrial Internet Consortium (IIC)koordiniertes Expertengremium mit Vertretern von IoT Council, Ametic,Cenesis, Machine Design und ABII hat es als eine von 10 ausgewähltenpraktischen Anwendungen zum 'Testbed of the Year' nominiert.Neben Technologien, die böswilligen Zugriff auf Fahrzeugfunktionenwie Bremsen, Lenkung, Geschwindigkeit und Batterie verhindern,präsentieren die Unternehmen bahnbrechende Innovationen im Bereichder Echtzeit-Vernetzung und -Datenübertragung zwischen intelligentenFahrzeugen und Smart Citys. AASA demonstriert seine LightFidelity-(LiFi-)Bordtechnologien für bidirektionalen, ultraschnellenund voll vernetzten Datenaustausch. Bei der neuartigen intelligentenBeleuchtungstechnologie werden Daten zwischen Fahrzeugen über dieFahrzeugbeleuchtung und externe Kameras ausgetauscht. So lassen sichDaten bezüglich Bremsen, Lenkung, funktionale Sicherheit, Smart Cityund Cybersicherheit in Echtzeit senden und empfangen."Im Zeitalter von selbstfahrenden Autos und Smart Citys wird esdarauf ankommen, dass Fahrzeuge sich schnell vernetzen und Datenaustauschen können. Wenn kein WiFi- oder 5G-Netz verfügbar ist,können die Scheinwerfer wichtige Umgebungsdaten schnell, sicher undmit hoher Genauigkeit an den Fahrer und andere Fahrzeugeübermitteln", sagte Farid Bicharah, CTO von AASA.Die Demoplattform für Cybersicherheit bei vernetzten Fahrzeugenvon LHP Engineering Solutions liefert die Basistechnologie für dasVorführsystem. Sie ist auf das Chassis eins E-Go-Kart aufgesetzt undveranschaulicht die Funktionsweise der offenen LHP-Plattform fürfunktionale Sicherheit und Cybersicherheit bei vernetzten Fahrzeugen.Die Plattform stellt die Sicherheitsmerkmale bereit, die zurschnellen Erkennung und Reaktion auf Sicherheitsrisiken undImplementierung integrierter Echtzeit-Controller erforderlich sind."Die gesamte Automobilbranche hat mit drängendenSicherheitsproblemen zu kämpfen. Autonomie und Konnektivitätentwickeln sich schneller voran als die Tools und Methoden in Bezugauf Cybersicherheit", sagte Sven Schrecker, VP und Chief Architect ofCybersecurity bei LHP. "Mit unserer Demo zeigen wir effektiveLösungsansätze, um die Cybersicherheit von vernetzten Fahrzeugen zursofortigen Reaktion auf Bedrohungen zu realisieren."aicas hat Sicherheitsfunktionen auf Basis seinerJamaicaCAR-Technologien beigesteuert. Sie verhindern die Ausführungvon bösartigem Code, ähnlich wie Milliarden mit dem Internetverbundene Geräte geschützt werden. Für dieses Testbed hat aicas eineZusatzfunktion integriert, die eine Schnittstellenschicht in Java VMaktivieren bzw. deaktivieren kann. Im aktivierten Zustand wird dieAusführung des bösartigen Code verweigert.aicas liefert die Antwort."Auf neue Technologien folgen immer neue und aktualisierteSicherheitsmaßnahmen; gekonnte Hacker schließen schnell auf undsuchen nach Schwachstellen", sagte James Hunt, CEO und Mitgründer deraicas GmbH. "Durch Authentifizierung und Autorisierung verhindernunsere Lösungen, dass bösartiger Code in das Fahrzeugnetz eindringenkann - egal ob der Zugriff über eine Fahrzeugkamera oder einenvernetzten Sitz erfolgt. Jeder Systementwickler, Systemintegratoroder Hersteller muss sicherstellen, dass er die Sicherheit verbessernkann, wenn neue Technologien eingeführt oder Sicherheitslückenentdeckt werden. aicas steht bei diesen Entwicklungen in der erstenReihe, wie dieses Testbed eindrucksvoll zeigt."Weitere Informationen zum Testbed und eine Demo finden Sie hier (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2620223-1&h=3686243167&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2620223-1%26h%3D3908235413%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.iotsworldcongress.com%252Factivities%252Ftestbeds%252Fselected-testbeds-2019%252F%26a%3Dhere&a=hier).Informationen zu AASAAASA ist ein Anbieter innovativer Lösungen in den Bereichen IT,Kommunikation, Konstruktionswesen und F&E und betreut seit über 15Jahren die US-Bundesregierung und Kunden aus der Privatwirtschaft.AASA hat 01LightCom ins Leben gerufen, das sich mit Datenübertragungmit Licht (Visible Light Communication oder VLC) sowie LiFi-Forschungund -Entwicklung beschäftigt. Seine Lösungen erstrecken sich auf LiFiV2X-Kommunikation, hochpräzise Lichtpositionierung (für Navigationsowie Roboter und Drohnen im Innenbereich), LiFi-basierte Virtual undAugmented Reality-(VR/AR-)Anwendungen sowie LiFi-taugliches IoT.Weitere Informationen finden Sie unter www.aasainc.comInformationen zu aicasDie Embedded-Softwarelösungen von aicas sind die Basistechnologiefür Millionen vernetzter Geräte und Fahrzeuge der größtenAutomobilhersteller und Industrieunternehmen. Ursprünglich aus demHigh-Tech- und akademischen Umfeld in Karlsruhe hervorgegangen,betreut aicas heute Kunden über seine Niederlassungen in Europa undNordamerika. Weitere Informationen finden Sie unter www.aicas.comInformationen zu LHPLHP Engineering Solutions (LHP) liefert seit 2001Ingenieurdienstleistungen und integrierte Technik für denTransportsektor. LHP nutzt seine Expertise bei eingebettetenSteuerungen, Telematik und Datenanalyse, um die Welt sicherer undintelligenter zu machen und besser zu vernetzen. Dabei legt es denFokus auf Sicherheit und Compliance sowie Bordintegration autonomerSysteme. LHP ist auf flexible und umfassende Lösungen spezialisiert,die den Anforderungen der modernen Transportbranche gerecht werden.Pressekontakt:Ansprechpartner für Medien: Megan VerKamp für LHPmegan.verkamp@lhpes.comJoe McGurk für aicasjtmcgurk-ext@aicas.deOriginal-Content von: LHP Engineering Solutions, übermittelt durch news aktuell