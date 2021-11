IONITY: Investment von 700 Millionen Euro ermöglicht beschleunigtes Wachstum und massiven Netzausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge

Finanztrends Video zu BMW Vz



mehr >

München (ots) -IONITY, Europas führendes High Power Charging Netzwerk, das Fahrern aller Elektroautomarken zugänglich ist, gibt ein Investment in Höhe von 700 Millionen Euro durch seine derzeitigen Shareholder und den neuen Partner BlackRocks Global Renewable Power Platform* bekannt. Diese Investition wird IONITYs Wachstums- und Netzausbaupläne in Europa weiter vorantreiben und gleichzeitig das Ladeerlebnis der Kunden verbessern.Bis 2025 wird die Anzahl der leistungsstarken 350kW-Ladestationen um mehr als das Vierfache auf rund 7.000 erhöht. IONITY Ladeparks werden zukünftig nicht nur an Autobahnen, sondern auch in der Nähe von Großstädten und entlang stark befahrener Fernstraßen errichtet. Künftige Standorte werden mit durchschnittlich sechs bis zwölf Ladestationen geplant und bestehende Standorte nachfrageabhängig aufgerüstet.Lösung für die rasant zunehmende ElektrifizierungDie Elektrifizierung des Mobilitätssektors ist entscheidend, um die immer dringlicheren Klimaziele zu erreichen. Da die meisten mit fossilen Brennstoffen betriebenen Autos in den kommenden zehn Jahren durch Elektrofahrzeuge ersetzt werden sollen, ist ein Ausbau von Ladeinfrastruktur, gespeist aus 100 % erneuerbarer Energie, unerlässlich. Schon heute betreibt das 2017 gegründete Joint Venture der BMW Group, Ford Motor Company, Hyundai Motor Group, Mercedes-Benz AG und des Volkswagen Konzerns mit Audi und Porsche mehr als 1.500 Ladepunkte entlang Autobahnen in 24 europäischen LändernBlackRock ist das erste Unternehmen außerhalb des Automobilsektors, das über seine Global Renewable Power Plattform an diesem Joint Venture beteiligt ist. BlackRocks Global Renewable Power Platform hat weltweit in über 300 Projekte investiert, darunter in Onshore-Windkraft, Offshore-Windkraft und Solar-Photovoltaik-Projekte.Aktuelle Shareholder und neuer Investor setzen starkes Signal„Der Einstieg von BlackRock als zukünftiger Anteilseigner sowie das Engagement unserer aktuellen Shareholder unterstreichen die Attraktivität IONITYs für Investoren und bestätigen eindrucksvoll, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Das Vertrauen und die Investitionen aller Shareholder beschleunigen IONITYs Wachstum, den Ausbau unseres High Power Charging Netzwerks in ganz Europa sowie die Dekarbonisierung des Mobilitätssektors“, erklärt Dr. Michael Hajesch, CEO von IONITY.David Giordano, Global Head of Renewable Power bei BlackRock, kommentiert: „Die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge ist entscheidend, um eine Net Zero-Zukunft zu erreichen. IONITY ist eines der führenden Ladenetzwerke in Europa, das Pioniere der Automobilindustrie zusammenbringt, um emissionsfreies Fahren in ganz Europa zu ermöglichen. Wir freuen uns, die Wachstumsambitionen von IONITY zu unterstützen und unseren Kunden Zugang zu einem innovativen Unternehmen zu verschaffen, das die Energiewende vorantreibt.“Im Rahmen des Netzausbaus beabsichtigt IONITY vermehrt eigene Grundstücke zu erwerben und für sein neues Stationskonzept „Oasis“ je nach Standortbedingungen eigene Raststätten aufzubauen und zu betreiben.###Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ionity2025.eu*Die Beteiligung an dem Joint Venture unterliegt der Genehmigung durch die zuständigen Behörden.Pressekontakt IONITY :c/o JIN Deutschland GmbHTelefon: +49 89 41 41 785 85E-Mail: press@ionity.euOriginal-Content von: IONITY GmbH, übermittelt durch news aktuell