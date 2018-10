IOF rät: Auf Warnzeichen der Wirbelsäule achten (FOTO)

Genf, Schweiz (ots) -Bei Osteoporose handelt es sich um eine Krankheit, die mitschwachen und fragilen Knochen einhergeht. Sie ist die Ursache fürKnochenbrüche bei rund einem Drittel der Frauen und einem Fünftel derMänner über 50 Jahren weltweit.Frakturen der Wirbelsäule gehören zu den häufigstenosteoporosebedingten Brüchen: Schätzungsweise alle 22 Sekunden kommtes weltweit zu einem neuen Bruch. Doch obwohl diese eine massgeblicheUrsache von Schmerzen und langfristigen Behinderungen darstellen,werden bis zu 70 Prozent der Wirbelsäulenfrakturen nicht klinischerkannt.Um am Welt-Osteoporosetag am 20. Oktober ein Zeichen zu setzen,empfiehlt die International Osteoporosis Foundation (IOF) allenErwachsenen, auf folgende drei Anzeichen einer eventuellenWirbelsäulenfraktur zu achten: plötzliche, heftige Rückenschmerzen,einen Verlust der Körpergrösse von mehr als drei Zentimetern odereinen gekrümmten Rücken.«Patienten mit plötzlichen Rückenschmerzen werden häufig einfachSchmerzmittel verschrieben. Die Ursache der Symptome wird nurunzureichend untersucht und behandelt. Doch ohne präventiveBehandlung kann eine Wirbelsäulenfraktur zu einer Reihe von weiterenKnochenbrüchen und damit zu langfristigen Schmerzen und Behinderungenführen», so Professor Cyrus Cooper, Präsident der IOF.So erleidet eine von fünf Frauen mit einer Wirbelsäulenfrakturinnerhalb der nächsten zwölf Monate einen weiteren Bruch - miternsten Konsequenzen für die Lebensqualität. Anita, eine Patientinaus Schweden, in deren Familie es bereits Osteoporosefälle gab, istein typischer Fall. Sie erlitt mehrere Wirbelsäulenfrakturen, wobeisie sich die dritte einfach nur zuzog, als sie während einerGrippeerkrankung hustete. Infolgedessen schrumpfte AnitasKörpergrösse um sechs Zentimeter, zudem leidet sie nun an chronischenSchmerzen und musste schweren Herzens ihren Beruf alsKrankenschwester aufgeben.Gemeinsam mit ihren 240 Mitgliedsorganisationen auf der ganzenWelt appelliert die IOF an Ärzte und andere medizinische Fachkräfte,etwas gegen die mangelhafte Meldung und Behandlung vonWirbelsäulenfrakturen zu unternehmen.Professor Cooper weiter:«Wir empfehlen Radiologen, die routinemässig Röntgenaufnahmenerstellen, auf Wirbelbrüche zu achten und diese ordnungsgemäss als'Frakturen' zu melden. Auch Ärzte müssen ihren Beitrag leisten, damitPatienten nach der Diagnose eine angemessene Behandlung undEmpfehlungen zum Umgang mit der Erkrankung erhalten, bevor weitereSchäden und lebensbedrohliche Brüche auftreten.»Osteoporosebedingte Frakturen belasten die Gesundheitssysteme inhohem Masse, und man geht davon aus, dass die Kosten in den nächstenJahrzehnten deutlich steigen. Die IOF fordert die weltweiteEinrichtung entsprechender Anlaufstellen in Krankenhäusern - einentscheidender Schritt zur Reduzierung des Personal- undKostenaufwands im Zusammenhang mit Fragilitätsfrakturen. SolcheServicestellen sollen den Patienten dabei helfen, dafür zu sorgen,dass ihrem ersten Knochenbruch keine weiteren mehr folgen.Anlässlich des Welt-Osteoporosetags hat die IOF mehrere neueRessourcen für Patienten sowie für Ärzte und weitere medizinischeFachkräfte bereitgestellt. Ausserdem hat die IOF einen einminütigenOsteoporose-Risiko-Test online gestellt, mit dem Erwachsene ihrenpersönlichen Risikofaktor für Osteoporose ermitteln können.Weitere Informationen unter www.worldosteoporosisday.orgDer Welt-Osteoporosetag, der jährlich am 20. Oktober begangenwird, ist in eine mehrjährige Sensibilisierungskampagne eingebettet.www.worldosteoporosisday.org#WorldOsteoporosisDayOffizielle Partner des WOT: Amgen, Lilly, SunsweetDie Internationale Osteoporose-Stiftung (IOF) ist die weltweitführende Nichtregierungsorganisation, die sich der Vorbeugung,Diagnose und Behandlung von Osteoporose und damit verbundenenErkrankungen des Bewegungsapparats widmet: www.iofbonehealth.org@iofbonehealthPressekontakt:Pressekontakt: P. Halbout, IOF. +41 22 9940100, info@iofbonehealth.orgOriginal-Content von: The International Osteoporosis Foundation (IOF), übermittelt durch news aktuell