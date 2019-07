Mainz (ots) -IOC-Präsident Thomas Bach warnt vor dem Trend zu verstärktemNationalismus und dem Herabschauen auf die anderen: "Wir sehen imMoment einen Zeitgeist sich entwickeln, der konträr zu unseren Wertensteht", betont er im Gespräch mit ZDF-Moderator Yorck Polus. "Wirsehen, dass im Sport ein gewisser Trend ist von einem gesundenPatriotismus, der Teil des Sports ist, zu einem Nationalismus -Patriotismus heißt, man unterstützt die Athleten der eigenen Nation,respektiert aber die anderen. Nationalismus heißt, man unterstütztdie Athleten der eigenen Nation, schaut aber auf die anderen herab."In der Extra-Ausgabe der "ZDF SPORTreportage", die am Sonntag, 21.Juli 2019, 17.10 Uhr im ZDF, über den Stand der Vorbereitungen einJahr vor den Olympischen Spiele in Tokio berichtet, sagt Thomas Bachweiter: Das Motto des IOC sei die "Einheit in Vielfalt". Man müssedie anderen Kulturen respektieren, die anderen Herangehens- undSichtweisen, und versuchen, den Kern zu finden, der uns allezusammenbindet. "Dieser Kern ist der Sport, ist die Anerkennung derTatsache, dass im Sport für alle weltweit die gleichen Regeln gelten,dass hier niemand für sich Sonderbehandlungen in Anspruch nehmenkann, sondern jeder gleich ist."Bach betonte mit Blick auf Olympia, man stehe gegenDiskriminierung, sei es aus rassistischen Gründen, aus Gründen dersexuellen Orientierung oder aus politischen Gründen. "Auch hierkämpfen wir gegen den Zeitgeist an, der mehr auf Aggressivität undKonfrontation gerichtet ist." Als zentrale olympische Aufgabe nenntBach, "die eigenen Werte wieder in den Mittelpunkt zu rücken, für dieeigenen Werte einzustehen, gegen diesen Zeitgeist anzukämpfen und denAthleten die Möglichkeit zu geben, diese großartige Bühne zu haben".Das komplette Interview ist bereits auf zdfsport.de zu sehen. Die"ZDF SPORTreportageExtra"-Ausgabe "Ein Jahr vor den OlympischenSpielen" ist ab Samstag, 20. Juli 2019, in der ZDFmediathekverfügbar.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportDas Interview mit Thomas Bach in der ZDFmediathek:https://kurz.zdf.de/zaB/Sendungsseite in der ZDFmediathek: https://kurz.zdf.de/Ssq/https://facebook.com/ZDFsporthttps://twitter.com/ZDFsporthttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell