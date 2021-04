INX gibt bekannt, dass der 22. April der offizielle letzte Tag seines Token-Angebots ist

New York (ots/PRNewswire) - Die Trading- Plattform von INX Digital wird kurz nach dem Ende des Börsengangs offiziell für den weltweiten Handel gestartet, und es wird erwartet, dass das INX-Token bis Ende Mai 2021 auf mindestens einer öffentlichen Handelsplattform gelistet wirdINX Limited (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3117593-1&h=447029087&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3117593-1%26h%3D278268323%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.inx.co%252F%26a%3DINX%25C2%25A0Limited&a=INX%C2%A0Limited) ("INX" oder das "Unternehmen"), die Blockchain-basierte Plattform für den Handel mit digitalen Wertpapieren und Kryptowährungen, gibt heute den Abschluss ihres Token-Börsengangs am 22. April um 17 Uhr EST bekannt. Der 22. April wird der letzte Tag sein, an dem das INX-Token vom Unternehmen zum Emissionspreis von 0,90 $ pro Token zum Verkauf angeboten wird.Die Ankündigung kam von Shy Datika, dem CEO von INX. "INX hat seine Vorreiterrolle bei der Durchführung eines SEC-registrierten digitalen Wertpapier-Börsengangs sowohl für Privatkunden als auch für institutionelle Anleger gesichert. Wir freuen uns auf einen ebenso erfolgreichen Start im Sekundärmarkt."Um sich für ein INX Limited Konto anzumelden, besuchen Sie bitte www.inx.co Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website www.inx.co und folgen der Plattform auf Telegram, Reddit, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube oder LinkedIn.Informationen zu INXINX hat sich zum Ziel gesetzt, Investoren eine regulierte Handelsplattform für digitale Wertpapiere und Kryptowährungen bereitzustellen, die traditionelle Marktexpertise mit einem neuartigen Fintech-Ansatz verbindet. INX wird von einem erfahrenen Team aus Wirtschafts-, Finanz- und Blockchain-Technologie-Experten geleitet, die die Vision haben, die Welt der Kapitalmärkte durch den Einsatz von Blockchain-Technologie und einen innovativen regulatorischen Weg neu zu definieren.Pressekontakt:INX LimitedDenise WeaverPistol x StamenTel.: 310-721-6710E-Mail: dweaver@pistolandstamen.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1480471/INX_Logo.jpgOriginal-Content von: INX Limited, übermittelt durch news aktuell