INVERTO baut mit neuem Geschäftsführer Standort Stockholm auf / BCG-Tochter verstärkt ihr Engagement in Skandinavien (FOTO)

Köln (ots) -INVERTO, die auf Einkauf und Supply Chain Managementspezialisierte Tochter der Boston Consulting Group, intensiviert ihrEngagement in Skandinavien. Nachdem im Februar 2018 der StandortKopenhagen eröffnet wurde, startet INVERTO jetzt in der schwedischenHauptstadt Stockholm. Managing Director des Standorts ist AndréThuvesson.Thuvesson führte bereits während seines BWL-Studiums an derLinné-Universität im schwedischen Växjö ein kleinesFamilienunternehmen. Nach seinem Abschluss arbeitete er zunächst imEinkauf eines Möbelkonzerns, wechselte dann aber in eineUnternehmensberatung. Vor seinem Wechsel zu INVERTO war er Directorbei einer in Skandinavien tätigen Beratungsgesellschaft, wo er denBereich Working Capital führte. "André Thuvesson ist eineBeraterpersönlichkeit mit hervorragender Expertise und hat Projektein ganz Skandinavien und darüber hinaus gemanagt. Wir freuen unssehr, dass wir ihn für uns gewinnen konnten", sagt Dr. MarkusBergauer, Managing Director und Mitbegründer von INVERTO.Spezialisiert auf die Working Capital Optimierung, unterstütztThuvesson Unternehmen aus Handel und Konsumgüterbranche ebenso wieaus der Fertigungs- und der Prozessindustrie. "Das Working Capitallässt sich nachhaltig verringern, indem Unternehmen ihre zentralenProzesse optimieren", erläutert Thuvesson. In der Vergangenheitleitete er unter anderem Projekte im Bereich Einkaufsorganisationsowie in der Optimierung von Supply Chains. Mit dieser Expertise wirder künftig als Leiter des INVERTO-Standorts Stockholm die Einkaufs-und Supply Chain Projekte nordeuropäischer Kunden betreuen und dasWachstum von INVERTO in Skandinavien stark voranbringen.Über INVERTOINVERTO ist als internationale Unternehmensberatung einer derführenden Spezialisten für strategischen Einkauf und Supply ChainManagement in Europa. Das Leistungsangebot reicht von derIdentifizierung und Bewertung von Potenzialen zur Kostensenkung undProzessoptimierung über deren Umsetzung vor Ort bis zurProfessionalisierung der gesamten Supply Chain. Als Tochter derBoston Consulting Group unterstützt INVERTO Unternehmen insbesonderebei der Umsetzung von Effizienzsteigerungen und hilft ihnenwettbewerbsfähig zu bleiben. Zu den Kunden zählen internationaleKonzerne, führende Mittelständler aus Industrie und Handel und dieweltweit führenden Private Equity Unternehmen.Pressekontakt:INVERTO GmbH - Lichtstraße 43 i - 50825 KölnMelanie Burkard-Pispers - Leitung Marketing & KommunikationPhone: +49 221 485 687 141 - Email: mburkard@inverto.com - Web:www.inverto.comOriginal-Content von: Inverto GmbH, übermittelt durch news aktuell