INVERTO Rohstoffstudie: Einkäufer erwarten Gefährdung der Rohstoffversorgung und sind in Sorge über weltpolitische Entwicklungen

Köln (ots) - Unternehmen befürchten eine reduzierte Verfügbarkeitvon Rohstoffen, einhergehend mit steigenden Kosten. Hinzu kommenUnsicherheiten aufgrund der weltpolitischen Entwicklung sowiepotenzieller Handelsbeschränkungen. Das zeigen die Ergebnisse deraktuellen Rohstoffstudie der auf Einkauf und Supply Chain Managementspezialisierten Unternehmensberatung INVERTO.Drei Viertel der rund 90 Teilnehmer der INVERTO Rohstoffstudie2017 erwarten einen Kostenanstieg bei den Rohstoffpreisen. Darüberhinaus ist auch die reduzierte Verfügbarkeit von Rohstoffen diesesJahr der maßgebliche externe Einflussfaktor auf dasGeschäftsergebnis. Nur noch 10 Prozent der Teilnehmer rechnen mitkeinen aktuellen oder zukünftigen Versorgungsproblemen - 2016 warenes noch 25 Prozent. Problematisch wird die Situation vor allem beiden klassischen Industrierohstoffen, wie Metalle, Kunststoffe undChemikalien gesehen, die für 81 Prozent der Unternehmen eine hoheRelevanz besitzen. Die Unsicherheit bezüglich derRohstoffpreisentwicklung zeigt sich auch in der Vertragsgestaltung.Unternehmen versuchen primär Festpreise abzusichern, die vonLieferanten akzeptierten Zeitspannen werden jedoch weiterhin kürzer.Der Einkauf am Spotmarkt wird im Vergleich zum Vorjahr deutlichweniger genutzt.Alternative Beschaffungsmärkte zur Sicherung der BedarfeDie Mehrheit der Studienteilnehmer sieht eine Gefährdung desRohstoffeinkaufs durch Handelsbeschränkungen. 56 Prozent rechnen mitVersorgungsengpässen und damit einhergehenden Preissteigerungen. Nurein Drittel bezieht die Rohstoffe innerhalb der EU und befürchtetdeshalb keine Gefahr für den eigenen Rohstoffeinkauf. Vor allem ausChina - wo knapp 80 Prozent der Befragten Rohstoffe beziehen-erwarten 52 Prozent der Teilnehmer Restriktionen. Außerdem wird mitHandelsbeschränkungen durch Russland (48 Prozent), die USA (41Prozent) und die Türkei (34 Prozent) gerechnet. Gegen die Risikenversuchen sich über 80 Prozent der Teilnehmer durch die Verlagerungoder Teilverlagerung hin zu alternativen Beschaffungsmärktenabzusichern. Zudem reagieren die Unternehmen mit Lieferantenwechseln(58 Prozent) und der Prüfung alternativer Rohstoffe (42 Prozent) aufden Protektionismus.Unternehmen schöpfen Potentiale der Digitalisierung nicht ausDas Thema Digitalisierung spielt zunehmend auch im Rohstoffeinkaufund -management eine Rolle, allerdings werden die Chancen noch nichtvollständig genutzt. Zwar halten 42 Prozent der befragten Unternehmenden Einsatz von Business Intelligence Tools für sinnvoll, sie werdenjedoch nur von einem Fünftel verwendet. Dabei konnten 40 Prozent derUnternehmen dank Digitalisierung ihre Herstellungsprozessehinsichtlich der Materialeffizienz optimieren. Hingegen glauben immernoch mehr als die Hälfte, dass die Digitalisierung keinen Einflussauf den eigenen Rohstoffbedarf haben wird.Die INVERTO RohstoffstudieDie jährliche Rohstoffstudie von INVERTO untersucht, wieUnternehmen die Entwicklung der Rohstoffpreise und derVersorgungslage bewerten und welche Maßnahmen sie zur Absicherunggegen diese Risiken anwenden. Dazu wurden erneut über 90Geschäftsführer, Vorstände und Einkaufsleiter aus Deutschland,Österreich und der Schweiz befragt. Im Jahr 2017 wurde die Studiebereits zum achten Mal durchgeführt. Die Ergebnisse stehen unterhttps://www.inverto.com/publikationen/rohstoffstudie2017/ zumdownload bereit.