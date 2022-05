INTER erweitert nachhaltigen Marktplatz bessergrün um Photovoltaikversicherung / Klimaneutrale Stromerzeugung mit passender nachhaltiger Absicherung

Mannheim / Itzehoe (ots) -Gemeinsam ökologische und soziale Verantwortung übernehmen - hinter dieses Ziel der bessergrün GmbH hat sich die INTER bereits 2019 gestellt und am nachhaltigen Marktplatz beteiligt. Nach dem Startschuss im Oktober letzten Jahres mit drei Krankenzusatzversicherungen und der Jagdhaftpflichtversicherung, ergänzt die INTER nun das Angebot um eine Photovoltaikversicherung. Diese kann ab sofort in der Variante bessergrün abgeschlossen werden."Nachdem wir im Oktober bereits mit vier Produkten gestartet sind, gehen wir nun den nächsten Schritt", sagt INTER-Vertriebsvorstand Michael Schillinger. "Durch die steigenden Preise und die Unsicherheiten in der Energiebranche nimmt die Nachfrage nach Photovoltaikanlagen immer weiter zu. Wir freuen uns, dass wir unseren Kunden nun die passende Versicherung in der Variante bessergrün anbieten können - so tragen sie nicht nur mit ihrer Wahl der Stromerzeugung, sondern auch mit der entsprechenden Absicherung ihrer Anlage zu einer positiven Ökobilanz bei."Die Photovoltaikversicherung der INTER schützt Kunden vor den finanziellen Schäden bei Reparatur oder Wiederaufbau ihrer Photovoltaikanlage. Gleichzeitig können sie einen Beitrag zum Umweltschutz leisten: Für jeden Neuvertrag entrichten die Partner der bessergrün GmbH eine Lizenzgebühr, die dann in die Finanzierung ökologischer Projekte fließt - z. B. zur Wiederaufforstung geschädigter Wälder. Darüber hinaus werden die Beiträge der Kunden in nachhaltige Kapitalanlagen investiert. Die Variante bessergrün kann ab sofort über alle Vertriebswege abgeschlossen werden.bessergrün GmbHDie bessergrün GmbH ist ein Marktplatz für nachhaltige Finanzdienstleistungen, Versicherungen und komplementäre Dienstleistungen in Deutschland. Die Produktpartner von bessergrün übernehmen mit ihren Produkten oder Dienstleistungen ökologische und soziale Verantwortung. Alle Partner, die ihre Produkte auf bessergrün präsentieren, müssen strenge Kriterien erfüllen - besonders bei den Kapitalanlagen.INTER VersicherungsgruppeDie INTER Versicherungsgruppe ist ein unabhängiger Versicherungskonzern mit Sitz in Mannheim, der eine umfassende Produktpalette für Privat- und Gewerbekunden anbietet. Bei all ihrem Handeln behält sie nicht nur wirtschaftliche Aspekte im Auge, sondern auch die gesellschaftlichen und ökologischen Auswirkungen.Pressekontakt:bessergrün GmbH, Pressestelle, Linda Nowak und Lisa Staben, (02203) 500-2225, presse@bessergruen.de, www.bessergruen.deINTER Versicherungsgruppe, Unternehmenskommunikation, Tamara Mertesheimer, Telefon (0621) 427-1334, E-Mail: presse@inter.de, www.inter.deOriginal-Content von: INTER Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuell