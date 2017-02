INTER ZA Best: Neuer Premium-Tarif für Zahnärzte

Mannheim (ots) - Krankheitskostenvollversicherung fürZahnmediziner mit höchstem LeistungsniveauDie INTER Versicherungsgruppe hat ihr Produktportfolio im Bereichder privaten Krankenversicherung für Zahnmediziner zu Jahresbeginnerweitert: Mit dem neuen Premium-Tarif INTER ZA Best definiert dieINTER die bekannte Dreistufigkeit in der Produktwelt (Basis,Exklusiv, Premium) nun auch für Zahnärzte neu.Der neue Premium-Tarif, der in den Leistungsmerkmalen auf dem imOktober 2016 eingeführten INTER JA Best für Humanmediziner basiert,beinhaltet eine Vielzahl von Highlights:- Weltweiter Versicherungsschutz- Keine Begrenzung auf die GOÄ und GOZ- Offener Heil- und Hilfsmittelkatalog- Vorsorgeuntersuchungen, Schutzimpfungen und professionelleZahnreinigung (PZR) werden nicht auf den Selbstbehaltangerechnet und beeinflussen nicht die Beitragsrückerstattung- Frühförderungsmaßnahmen bei Kindern und Jugendlichen- Leistungen bei Kurzzeitpflege- Besondere Methoden zur Schmerzausschaltung bei Zahnbehandlung- Keine Zahnstaffel- 100% für Kieferorthopädie ohne Altersbegrenzung- 100% für PZR - 2 x im Kalenderjahr- Beitragsfreiheit bei Bezug von Elterngeld: In Höhe von bis zu 6Monatsbeiträgen- Hohe Beitragsrückerstattung ab Beginn.Abschließbar ist der INTER ZA Best mit drei Selbstbehaltstufen imambulanten Bereich: 0 Euro, 550 Euro und 1.200 Euro.Selbstverständlich profitieren Kunden aller Selbstbehaltstufen vonden umfangreichen medizinischen Gesundheitsservices der INTER.Zudem gibt es eine zweite Tarifvariante (ZAML Best), die imZahnbereich ausschließlich 100% für Material und Laborkostenerstattet.Pressekontakt:INTER Versicherungsgruppe, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, AndréDinzler, (0621) 427-1334, presse@inter.deOriginal-Content von: INTER Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuell