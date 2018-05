INTER Versicherungsgruppe mit wiederholt sehr guten Ergebnissen in 2017

Mannheim (ots) -Erfolgreiches Geschäftsjahr für die INTER Versicherungsgruppe: DieINTER-Unternehmen verzeichneten in 2017 einen deutlich höherenRohüberschuss und übertrafen mit 156,8 Millionen Euro die Marke von100 Millionen deutlich. Auch die gebuchten Bruttobeiträge stiegenerneut an. Erfreulich ist insbesondere die verbesserteNeugeschäftsentwicklung in der Krankenzusatzversicherung, sowie dieRatinganhebung durch Assekurata für die INTER Kranken von A auf A+."2017 war für die INTER ein sehr gutes Jahr", fasstVorstandssprecher Matthias Kreibich die Ergebnisse zusammen. "Wirkonnten mit unseren Produkten den unterschiedlichen Kundenwünschenentsprechen. Das gilt ganz besonders für unsere größte Sparte, dieKrankenversicherung. Hier verzeichnen wir in der Zusatzversicherungein signifikantes Wachstum. Seit November können unsere Kunden dievielfach ausgezeichnete Zahnzusatzversicherung auch direkt onlineabschließen. Unterstützt werden sie dabei auf Wunsch von unseremChatbot EVA (Empathische Versicherungs Assistentin), der Fragen derKunden intelligent erkennt und beantwortet. Die Abschlusszahlen derersten Monate 2018 stimmen uns positiv. Neu am Markt platziert habenwir Ende 2017 zudem unser flexibles Pflegeprodukt INTER QualiCare®.Im Bereich der INTER Allgemeine haben wir unter anderem eine in ihremUmfang und ihrer Leistungsstärke völlig neuartige Cyberversicherungfür Privatkunden entwickelt. Unsere Kunden können sich mit dem INTERCyberGuard gegen nahezu alle Gefahren aus dem Internet absichern underhalten neben der professionellen Sicherheitssoftware vonNorton/Symantec zahlreiche Assistance-Leistungen im Schadenfall. Inder Lebensversicherung setzten wir 2017 erfolgreich auf unserhochflexibles Rentenprodukt INTER MeinLeben®."Auch im vergangenen Jahr wurde die INTER sowohl von Fach- als auchvon Publikumsmedien regelmäßig positiv beurteilt. Besonderserfreulich ist die Anhebung des Assekurata-Unternehmensratings von A("gut") auf A+ ("sehr gut"). Der wesentliche Ausschlag liegt lautAssekurata im Teilbereich "Erfolg", in dem die INTER Kranken von"sehr gut" auf "exzellent" hochgestuft wurde. "Wir freuen uns überdiese Ratinganhebung außerordentlich", betont Matthias Kreibich. "Wirhaben sehr viel bewegt bei der INTER und freuen uns über dieentsprechende Anerkennung. Wir werden aber auch zukünftig hart daranarbeiten, für unsere Kunden noch besser zu werden und verstehen dieRatinganhebung somit als zusätzliche Motivation."INTER VersicherungsgruppeDie gebuchten Bruttobeiträge der INTER Versicherungsgruppe stiegenim vergangenen Jahr um 2,2 Prozent auf 832,6 Mio. Euro. DieBilanzsumme erhöhte sich um 5,3 Prozent auf 7.326 Mio. Euro. Auch dasKapitalanlageergebnis lag über dem Vorjahreswert und erhöhte sich umfast 15 Prozent. Der Jahresüberschuss stieg um rund 68 Prozent auf36,0 Mio. Euro. Das signifikante Plus beim Rohüberschuss und beimJahresüberschuss, welches von der INTER Kranken und der INTER Lebenerwirtschaftet wurde, ist zum einen auf eine guteGeschäftsentwicklung zurückzuführen, zum anderen jedoch auch aufeinmalige Sondereffekte in 2017.Die Anzahl der angestellten Mitarbeiter im Innen- und Außendienstohne Auszubildende betrug zum 31. Dezember 2017 1.074 Personen(Vorjahr: 1.071 Personen). Die Anzahl der Mitarbeiter in derDirektion in Mannheim lag zum Stichtag bei 903 (Vorjahr: 900).Ausblick 2018 - INTER VersicherungsgruppeDie ersten Monate des Jahres 2018 lassen uns optimistisch nachvorne blicken. In der Krankenversicherung liegt der Fokus auf derZusatzversicherung. "Mit unseren qualitativ hochwertigen undflexiblen Produkt sind wir zuversichtlich, unserer Marktpositionweiter ausbauen zu können", unterstreicht Matthias Kreibich.Die INTER Leben wird ihre solide Geschäftspolitik weiterfortsetzen und ist aufgrund der langfristig ausgerichtetenKapitalanlage für das Niedrigzinsumfeld weiterhin gut gerüstet. Dabeihat die Absicherung der vertraglich vereinbarten Garantien höchstenStellenwert. "Von unserem flexiblen Rentenprodukt INTER MeinLeben®erwarten wir in 2018 - auch aufgrund weiterer Verbesserungen -positive Impulse für das Neugeschäft", blickt VertriebsvorstandMichael Schillinger nach vorne.Ein besonderer Fokus liegt in 2018 auf den Produkten der INTERAllgemeine. "Wir wollen unsere Marktposition im Kompositgeschäftweiter ausbauen", gibt Vorstand Holger Tietz die Richtung vor. "Mitdem INTER CyberGuard verfügen wir über ein Produkt mit sehr großemMarktpotenzial. Darüber hinaus werden wir in 2018 viele unsererKomposit-Produkte weiter verbessern."Neue Impulse verspricht sich die INTER von digitalen Initiativen,beispielsweise der Mitgliedschaft im "InsurLab Deutschland". Internwird mit dem INTER-weiten Projekt ALADIN (Ablösung laufenderAltanwendungen bei der INTER) die gesamte IT-Landschaft weitergrundlegend modernisiert und auf eine moderne webbasierte Plattformgestellt.Erstmals hat die INTER im Jahr 2018 einen CSR-Bericht (CSR:Corporate Social Responsibility) veröffentlicht, in dem über dasökologisches und gesellschaftliches Engagement informiert wird. Nachdem Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) konzipiert, umfasst unserCSR-Bericht solche Projekte und Maßnahmen, bei denen sich derökologische und gesellschaftliche Wert mit dem wirtschaftlichenmindestens die Waage halten. "Das Thema CSR wird in den kommendenJahren weiter an Bedeutung gewinnen. Wir nehmen unsereunternehmerische Verantwortung nach innen und außen wahr. Dennochstehen wir am Anfang einer ganzheitlich nachhaltigen Ausrichtung. ImDialog mit den Kunden und Partnern möchten wir diesen Weg in dennächsten Jahren Schritt für Schritt weitergehen. Gemeinsam schaffenwir so in und um Mannheim gesellschaftlichen und ökologischen Wert",betont Vorstand Michael Schillinger.Um jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, Teil einesverantwortungsbewussten Unternehmens zu sein, ist die INTER seitvielen Jahrzehnten als Ausbildungsbetrieb aktiv. Unser Anspruch istes, alle Studierenden und Auszubildenden vollumfänglich in die INTERzu integrieren. Dies gelingt uns z. B. durch die Teilnahme der Azubisan sozialen Projekten, Ausbildungsmessen und Vertriebstagungen. Auchunser Patenprogramm stützt die Integration der Auszubildenden. Soerhält jeder neue Azubi bei der INTER einen Paten aus dem zweitenLehrjahr, der ihn besonders in den ersten Wochen an die Hand nimmtund bei Fragen zur Seite steht. Unsere 21 Azubis im Außendienstbegleitet von Anfang an ein Mentor aus den Reihen des INTERVertriebsteams. Auch im Jahr 2018 werden wir selbstverständlichwieder junge Menschen ausbilden und sie optimal auf das Arbeitslebenvorbereiten.INTER Versicherungsverein aGDer seit der Konzernoptimierung 2016 im Wesentlichen alsHoldinggesellschaft agierende INTER Versicherungsverein aG schlossdas zweite Geschäftsjahr mit einer Bilanzsumme von 298,4 Mio. Euroab. Das Eigenkapital betrug 287,5 Mio. Euro.INTER Krankenversicherung AGWährend in der Krankenvollversicherung der Bestand leichtrückläufig war (139.012 Personen gegenüber 141.200 im Vorjahr),verzeichnete die Zusatzversicherung ein signifikantes Wachstum. DieZahl der zusatzversicherten Personen stieg um vier Prozent von234.735 auf 244.200 an. "Das ist eine äußerst erfreulicheEntwicklung", betont Matthias Kreibich. "Wir haben in den vergangenenJahren einen Schwer-punkt auf die Zusatzversicherung gelegt und sindstolz, jetzt die Erfolge zu sehen. Mit der Einführung des möglichenOnline-Abschlusses unserer Zahnzusatzversicherung haben wir weitereWeichen für die Zukunft gestellt."Die gebuchten Bruttobeiträge verzeichneten im vergangenen Jahrerneut ein Wachstum um rund vier Prozent. Auch derKapitalanlagebestand (+ 6,4 Prozent) sowie das Kapitalanlageergebnis(+ 9,9 Prozent) verbesserten sich gegenüber dem Vorjahr. Erfreulichist der signifikante An-stieg des Gesamtüberschusses - bedingt durcheine gute Geschäftsentwicklung und einmalige Sondereffekte - um über60 Prozent auf 127,2 Mio. Euro."Wir stehen nach wie vor zur privaten Krankenvollversicherung. Derneue Bundesgesundheitsminister hat bereits die große Bedeutung derDualität des Gesundheitssystems herausgestellt. Wir erwarten uns hierweitere positive Impulse, so zum Beispiel die Schaffung gesetzlicherRahmenbedingungen, um Beitragsanpassungen flexibler gestalten zukönnen", sagt Vorstandsmitglied Roberto Svenda.INTER Lebensversicherung AGWeiterhin herausfordernd sind die Rahmenbedingungen in derLebensversicherung. Im vergangenen Jahr gingen die gebuchtenBruttobeiträge der INTER Leben um rund 10 Prozent auf 87,9 Mio. Euroaufgrund reduzierter Einmalbeiträge zurück, während dasKapitalanlageergebnis erneut signifikant zulegte, und zwar um 20Prozent auf 83,6 Mio. Euro. Hier wurden - wie schon in den Vorjahren- deutlich zweistellige Millionenbeträge zur Finanzierung derZinszusatzreserve und anderer Rückstellungen realisiert, was auch diehohe Nettoverzinsung von 5,84 Prozent erklärt. Trotz dieserRealisierungen verfügt die INTER Leben weiterhin über sehr hoheBewertungsreserven in den Kapitalanlagen und ist im aktuellenZinsumfeld hervorragend positioniert.Der Kapitalanlagenbestand erhöhte sich 2017 um 4,3 Prozent auf1.462,7 Mio. Euro (Vorjahr: 1.402,6 Mio. Euro). Das Eigenkapitalkonnte um 3,0 Mio. Euro auf 32,4 Mio. Euro gestärkt werden (+ 10,2Prozent)."Wir sehen die private Altersvorsorge unverändert als wichtigenBaustein für unsere Kunden - auch wenn deren Bedeutung in deröffentlichen Diskussion zum Teil anders dargestellt wird", betontRoberto Svenda. "Mit INTER MeinLeben® sind wir im Marktvergleich sehrgut aufgestellt und verfügen über ein sehr flexibles Produkt, dasunsere Kunden an den Chancen des Kapitalmarktes teilhaben lässt."INTER Allgemeine Versicherung AGDie gebuchten Bruttobeiträge der INTER Allgemeine erhöhten sich imvergangenen Jahr um über drei Prozent auf 55,4 Mio. Euro. Besondershervorzuheben ist die weiterhin sehr gute Entwicklung des Bereichesder Technischen Versicherung. Der Jahresüberschuss war dagegenrückläufig und die INTER Allgemeine schloss aufgrund vonüberdurchschnittlich hohen Schadenzahlungen in den Zweigen Sturm,Feuer und Haftpflicht mit einem Minus von 0,6 Mio. Euro. (Vorjahr: +4,3 Mio. Euro). Das Kapitalanlageergebnis ging zurück auf 3,2 Mio.Euro (- 19,9 Prozent)."Wir haben, wie schon in den vergangenen Jahren, sehr viel in dieProduktpalette der INTER Allgemeine investiert und verfügen hier überein sehr attraktives Produktportfolio - sowohl für Privat- als auchfür Gewerbekunden", betont Holger Tietz. "Mit der Einführung desINTER CyberGuard haben wir Neuland betreten. Viele Studienprognostizieren übereinstimmend, dass der Markt für PrivateCyberversicherungen in den kommenden Jahren stark wachsen wird. Wirsind davon überzeugt, mit unserem Rund-um-Schutz und im Schadenfallwichtigen Assistance-Leistungen an diesem Wachstum teilhaben zukönnen. Denn klar ist, dass die Gefahren aus dem Internet immerweiter zunehmen und eine entsprechende Absicherung auch fürPrivatpersonen mittelfristig unverzichtbar werden wird."Über die INTERAn der Spitze der INTER Versicherungsgruppe steht der INTERVersicherungsverein aG. Die INTER Versicherungsgruppe ist einunabhängiger Versicherungskonzern, der eine umfassende Produktpalettefür Privat- und Gewerbekunden anbietet. Spezielle Angebote richtensich insbesondere an Kunden aus dem Heilwesen und dem Handwerk. DerINTER Versicherungsverein aG nimmt im Wesentlichen eineHoldingfunktion für die unmittelbar oder mittelbar gehaltenenTochtergesellschaften wahr. Dies sind insbesondere die INTERKrankenversicherung AG, die INTER Lebensversicherung AG, die INTERAllgemeine Versicherung AG. die Bausparkasse Mainz AG und die beidenpolnischen Versicherer TU INTER Polska S.A. sowie TU INTER-ZYCIEPolska S.A. Die INTER Versicherungsgruppe kooperiert zudem umfassendmit der Freien Arzt- und Medizinkasse der Angehörigen derBerufsfeuerwehr und der Polizei VVaG (FAMK) mit Sitz in Frankfurt.Anmerkung zu den ZahlenDie zuvor dargestellten Geschäftsergebnisse beziehen sich auf dieINTER Versicherungsgruppe. Dies sind die deutschenVersicherungsunternehmen. Die Ergebnisse sind vorläufig und aufunkonsolidierter Basis. Vereinzelt kann es zu Rundungsdifferenzenkommen.