Mannheim (ots) - Individuelle Hilfestellungen und Unterstützung sind gerade in Krisenzeiten besonders wichtig. Unter der speziellen "CoronaLine" 0621 - 4273011 gibt es für alle INTER-Kundinnen und -Kunden ab sofort und rund um die Uhr Antworten auf medizinische Fragen: von ärztlicher Videoberatung bis zur Nennung von Teststellen.Auch in diesen schwierigen Zeiten sind wir sehr gerne für alle unsere Kundinnen und Kunden da. Mit der "CoronaLine" bieten wir über unseren gewohnten Service hinaus Zugang zu kompetenten Informationen, ausführlicher Beratung und umfangreicher Organisation rund um das Thema Corona. Die Leistungen im Einzelnen:- Ärztliche Beratung - auch per Video, ggf. auch Arbeitsunfähigkeit in Bezug auf Corona - Informationen zu den bundesweiten Teststellen und Ambulanzen - Informationen zur Sicherstellung der Pflege ggf. Lieferung (z.B. von Hilfs- und Heilmitteln) gemäß Verordnung - Bereitstellung eines Hausnotrufs für die häusliche Versorgung; auch temporär - Organisation von Medikamenten gemäß Rezept - Organisation von Lebensmitteln, Essen auf Rädern etc.Über unsere "CoronaLine" hinaus sind wir selbstverständlich für unsere Kunden und Geschäftspartner weiter unverändert auf verschiedenen Wegen erreichbar:- INTER Service Center - sowohl telefonisch als auch per Mail - Auch unser INTER Makler Service Management ist per Mail oder telefonisch erreichbar - Die INTER Postbox, unsere App sowie die sonstigen digitalen Servicebereiche auf unserer Webseite http://www.inter.de sowie unsere Makler-Webseite http://www.inter-makler.net sind unverändert nutzbar - Unsere Vertriebspartner und Agenturen vor Ort sind telefonisch und per Mail wie gewohnt erreichbar. - Auch unsere Kompetenz Center und Geschäftsstellen vor Ort sowie unsere Maklerbetreuer stehen sowohl telefonisch als auch per Mail bereit. Von persönlichen Besuchen bitten wir Abstand zu nehmen.Ausführliche Informationen zu unseren Services finden Sie unter: http://www.inter.de