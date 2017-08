Mannheim (ots) - Die INTER Versicherungsgruppe bestätigt auch indiesem Jahr viermal "A" von Assekurata: Im umfangreichenUnternehmens-Rating erhält die INTER Krankenversicherung AG erneutein A ("gut") und verbesserte sich in den gewichtigen Teilbereichen"Beitragsstabilität" und "Wachstum/ Attraktivität am Markt" jeweilsum eine Stufe. In den Bonitätsratings erhalten die INTERKrankenversicherung AG, die INTER Lebensversicherung AG und die INTERAllgemeine Versicherung AG ebenfalls erneut ein A ("starke Bonitätmit stabilem Ausblick")."Die Urteilsanhebungen in den beiden wichtigen TeilbereichenBeitragsstabilität und Wachstum bzw. Attraktivität am Markt sind füruns besonders erfreulich", betont INTER-Vorstandssprecher MatthiasKreibich. "Die beiden Ergebnisverbesserungen unterstreichen einmalmehr, dass unsere Bemühungen und Veränderungen in diesen - für unsereKunden elementaren - Teilkriterien Früchte tragen."Unternehmensrating INTER Krankenversicherung AGAssekurata hebt die Beurteilung der der Teilqualität"Beitragsstabilität" von gut auf sehr gut an. Ausschlaggebend für dieNotenverbesserung ist die moderate Entwicklung derBeitragsanpassungen in der jüngeren Vergangenheit in Kombination mitden unverändert hohen Finanzierungsmitteln, die der INTER Kranken alsRückstellung für Beitragsrückerstattung (RfB) zur Verfügungverstehen. Nach Ansicht von Assekurata weist die INTER Krankeninsbesondere seit 2012 zum Teil erheblich niedrige Anpassungssätzeals der Marktschnitt auf.Die Wachstumssituation und die Attraktivität im Markt ist nachEinschätzung von Assekurata abweichend zum Vorjahr(zufriedenstellend) mit voll zufriedenstellend zu bewerten.Maßgeblich für die Urteilsanhebung ist das verbesserte quantitativeWachstum der INTER Kranken. Dabei profitiert die INTER Kranken nachAnsicht von Assekurata von der starken Wettbewerbsposition der Ende2012 eingeführten Tariflinie INTER QualiMed Z®. Auch in derVollversicherung weist die INTER Kranken mit der INTERQualiMed®-Linie nach Meinung von Assekurata wettbewerbsfähigeProdukte auf.Die Teilbereiche Sicherheit ("exzellent"), Erfolg ("sehr gut") undKundenorientierung ("gut") erhalten unveränderte Bewertungen.BonitätsratingsAssekurata beurteilt die Bonität der drei Gesellschaften jeweilserneut mit A ("starke Bonität mit stabilem Ausblick"):INTER Kranken"Mit den vorhandenen Sicherheitsmitteln übertrifft die INTERKranken die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Solvabilitätsehr deutlich."INTER Leben"Die INTER Leben erwirtschaftet kontinuierlich positiveRohüberschüsse und weist nach Einschätzung von Assekurata eine solideSicherheitslage auf."INTER Allgemeine"[...] ist die Eigenkapitalausstattung der INTER Allgemeine stetsauf einem überdurchschnittlichen Niveau."Ausführlichere Informationen zu den Ratingergebnissen der INTERerhalten Sie unter www.inter.de/assekurata sowie unterwww.assekurata.de.Pressekontakt:André DinzlerPresse- und Öffentlichkeitsarbeit(06 21) 427-1334presse@inter.deOriginal-Content von: INTER Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuell