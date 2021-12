INTER Lebensversicherung AG: Laufende Gesamtverzinsung bleibt stabil - Erhöhung bei Einmalanlagen / Für eine sichere Altersvorsorge: Attraktive Überschüsse auch in herausfordernden Zeiten

Mannheim (ots) -Die INTER Lebensversicherung AG hält die laufende Gesamtverzinsung auch im kommenden Jahr stabil. Für Neu- und Bestandskunden liegt sie weiterhin bei 2,00 Prozent und für Einmalanlagen jetzt bei 1,75 Prozent (Vorjahr 1,50 Prozent). Hinzu kommen Schlussüberschussanteile - beim laufenden Beitrag liegt die Gesamtverzinsung damit bei durchschnittlich 2,52 Prozent."Diese Konditionen sind im gegenwärtigen Niedrigzinsumfeld äußerst attraktiv", betont INTER Vorstandssprecher Dr. Michael Solf. "Wir freuen uns besonders darüber, unseren Kunden künftig eine noch attraktivere Verzinsung bei den Einmalanlagen anzubieten. Dies ist in der aktuellen Zeit nicht selbstverständlich, denn: Die Geldpolitik der EZB hält die Zinsen vermutlich noch über Jahre auf ultraniedrigem Niveau. Das Marktumfeld ist und bleibt somit extrem anspruchsvoll. Unsere Kunden profitieren von der Leistungsstärke der Kapitalanlage der INTER. Und dies schon seit vielen Jahren."Flexible Altersvorsorge mit der INTER MeinLeben PrivatrenteDen individuellen Bedürfnissen aller Kunden wird das flexible Altersvorsorgeprodukt INTER MeinLeben Privatrente gerecht. Dort wird die Sicherheit der klassischen Lebensversicherung mit den Chancen der Investmentanlage kombiniert. Dafür stehen drei stets altersentsprechende Vermögensaufbaustrategien zur Auswahl. Die Leistungen und Vorteile der INTER MeinLeben Privatrente im Überblick:- Sicher: Garantierte Leistungen von Anfang an ganz nach dem persönlichen Sicherheitsbedürfnis- Renditechance: Vermögensaufbaustrategie kombinierbar mit kostengünstigen Indexfonds (ETFs)- Individuell: Flexibler Planungshorizont - Ein- und Auszahlen nach Bedarf, Rentenbeginn anpassbar bis zum Schluss- Bequem: Begleitung des Vermögensaufbaus durch altersentsprechende Umschichtung von Renditechance in Sicherheit- Transparent: Verbindliche Anlage der Beiträge nach Kunden-InvestitionsvorgabeErneute Top-Bewertungen für die INTER Lebensversicherung AGAuch im Jahr 2021 erhielt die INTER Lebensversicherung AG wieder ausgezeichnete Unternehmensratings, welche die Solidität des Unternehmens einmal mehr untermauern. Eine Auswahl:- "Sehr Gut" von Morgen & Morgen im Unternehmensrating und im Belastungstest- "Leistungsstärkste Lebensversicherer" Qualitätssiegel der Wirtschaftswoche- "A" im Bonitätsrating von Assekurata bestätigtPressekontakt:INTER VersicherungsgruppeUnternehmenskommunikationAndré Dinzler(0621) 427-1334presse@inter.deOriginal-Content von: INTER Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuell