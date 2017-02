INTER Krankenversicherung AG: Kooperation mit Roche Diabetes Care kommt an

Mannheim (ots) - INTER-Kunden beurteilen das "PersonalisierteDiabetes Management" sehr positivBereits seit 2009 profitieren INTER-Kunden mit einerKrankenvollversicherung von einer Kooperation des Unternehmens mitder Roche Diabetes Care Deutschland GmbH. Das laufende Projekt zumThema "Personalisiertes Diabetes Management" (PDM) trägt Früchte.Eine aktuelle Kundenzufriedenheitsbefragung zeigt: Der Alltag in derDiabetestherapie vereinfacht sich erheblich.Insgesamt 98 INTER-Kunden, die den Service Accu-Chek ConnectOnline nutzen, wurden von einem externen Marktforschungsinstitutbefragt. Die wesentlichen Ergebnisse im Überblick:- 77% der Befragten sind mit dem Projekt "PersonalisiertesDiabetes Management" sehr zufrieden oder zufrieden- 87% der Befragten sind mit der Beratung durch die RocheMitarbeiter am Telefon sehr zufrieden oder zufrieden- 73% der Befragten sind mit dem Accu-Chek Online Portal sehrzufrieden oder zufrieden- 88% der Befragten gaben an, dass sich ihr Therapiealltag leichtbis stark vereinfacht hat- 96% der Befragten wünschen sich auch in Zukunft solche oderähnliche Projekte von der INTER Krankenversicherung AGWie funktioniert Accu-Chek Connect Online?Mit Accu-Chek Connect Online lassen sich Daten vondiabetesrelevanten medizintechnischen Geräten (z.B.Blutzuckermessgerät, Insulinpumpe) einfach und anschaulich inGrafiken zusammenführen. Das ermöglicht INTER-Kunden eine schnelleÜbersicht über den aktuellen Verlauf ihres Blutzuckers oder derInsulingaben. Die Nutzer des Accu-Chek Connect Online Portals könnenaußerdem Ärzten oder Diabetesberatern Einblick in ihre Daten gewährenund so gemeinsam mit vertrauten Personen den Verlauf beobachten.Einmal pro Quartal werden die Teilnehmer in einem persönlichenBeratungsgespräch über die Auswertung ihrer Daten und die technischenMöglichkeiten des Accu-Chek Connect Online Portals informiert. Dankgeschulter Coaches erhalten Versicherte so telefonische Unterstützungin ihrer Diabetestherapie - über die übliche medizinische Beratungbeim behandelnden Arzt hinaus.Die Zahl der Diabeteserkrankungen in Deutschland nimmt nach wievor zu. Die gemeinsame Philosophie von INTER und Roche, beimindividuellen Diabetes Management einen Schritt weiter zu gehen,kommt bei den Versicherten sehr gut an und weist zukünftigenProjekten den Weg.Pressekontakt:INTER Versicherungsgruppe,Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitAndré Dinzler(0621) 427-1334presse@inter.deOriginal-Content von: INTER Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuell