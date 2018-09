INTER Krankenversicherung AG: 35,1 Mio. Euro Beitragsrückerstattung - Die INTER honoriert kostenbewusstes Verhalten ihrer Kunden

Mannheim (ots) - INTER-Kunden mit einer privatenKrankheitskostenvollversicherung dürfen sich freuen: Die INTERbelohnt in diesem Jahr rund 42 800 Personen für ihr kostenbewusstesVerhalten mit durchschnittlich 820 Euro. INTER-Versicherte, die keineLeistungen in Anspruch genommen haben, erhalten erneut eineBeitragsrückerstattung von bis zu sechs maßgeblichenMonatsbeiträgen*. Insgesamt erstattet die INTER im September 2018rund 35,1 Mio. Euro.Die wesentliche Voraussetzung für die Beitragsrückerstattung ist,dass im Behandlungsjahr 2017 keine Leistungen in Anspruch genommenwurden. Zudem muss der Vertrag bis zum 1. Juli 2018 ungekündigt sein.Immer zum Jahresbeginn werden alle INTER-Kunden mit einer privatenKrankheitskostenvollversicherung genau über die Voraussetzungen sowiedie Höhe der zu erwartenden Beitragsrückerstattung informiert. Soentscheiden sie selbst, ob sie kleinere Beträge aus dem eigenenGeldbeutel bezahlen oder einreichen. Die Beitragsrückerstattung istfür die INTER ein wesentliches Qualitätsmerkmal ihrerKrankheitskostenvollversicherung. Die Kunden profitieren sounmittelbar von den guten Unternehmensergebnissen. Auch 2019 wird dieINTER wieder unter denselben Voraussetzungen eineBeitragsrückerstattung in unveränderter Höhe zahlen.*Der maßgebliche Monatsbeitrag errechnet sich aus dem ambulantenund zahnmedizinischen Anteil des Monatsbeitrags (ohne gesetzlichenZuschlag) und beträgt in der Regel bei Kompakttarifen 2/3 desgesamten Monatsbeitrags.Pressekontakt:Elisa JendruschPresse- und Öffentlichkeitsarbeit(06 21) 427-1331presse@inter.deOriginal-Content von: INTER Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuell