INTER Konzern weiter auf Erfolgskurs: Jahresüberschuss deutlich über dem Vorjahr

Mannheim (ots) - Der INTER Konzern konnte auch im Geschäftsjahr2018 an die überzeugenden Ergebnisse der Vorjahre anknüpfen. DerJahresüberschuss lag mit 33,8 Mio. Euro mehr als zehn Prozent überdem Vorjahr. Trotz nach wie vor herausfordernder Rahmenbedingungenkonnten die Bruttobeitragseinnahmen insgesamt leicht gesteigertwerden. Auch die Eigenkapitalbasis wurde weiter gestärkt."Die INTER hat ihren Erfolgskurs fortgesetzt und dieHerausforderungen, die das Jahr 2018 für uns und für die gesamteBranche mit sich brachte, hervorragend gemeistert", fasst Dr. MichaelSolf, der seit 1. Januar 2019 Sprecher der Vorstände ist, dieErgebnisse zusammen. "Wir verfügen als Unternehmen über einehervorragende Substanz und weisen seit vielen Jahren konstant guteErgebnisse auf. Mit dem Wachstum 2018 in derKrankenzusatzversicherung sowie in Komposit sind wir zufrieden,während wir in der Krankenvollversicherung und in der privatenAlters-vorsorge weitere Wachstumspotenziale sehen."Die gebuchten Bruttobeiträge des INTER Konzern stiegen imvergangenen Jahr leicht um 0,2 Prozent auf 865,4 Mio. Euro. DieBilanzsumme erhöhte sich um 3,2 Prozent auf 9.807,0 Mio. Euro. DerJahresüberschuss stieg um 10,6 Prozent auf 33,8 Mio. Euro (VJ: 30,6Mio. Euro). Im Geschäftsjahr entwickelten sich die BereicheVersicherungen und Bausparen unterschiedlich. Der BereichVersicherungen steigerte den Anteil am Jahresüberschuss von 25,7 Mio.Euro im Vorjahr auf 29,3 Mio. Euro, während der Anteil des BereichsBausparen am Jahresüberschuss von 4,9 Mio. Euro im Vorjahr leicht auf4,6 Mio. Euro zurückging. Auch die polnischen Gesellschaften lagen2018 im Plan. Die Anzahl der angestellten Mitarbeiter des Konzerns imInnen- und Außendienst betrug im Geschäftsjahr 2018 durchschnittlich1.575 Personen (VJ: 1.535 Personen).Der seit der Konzernoptimierung 2016 im Wesentlichen alsHoldinggesellschaft agierende INTER Versicherungsverein aG schlossdas dritte Geschäftsjahr mit einer Bilanzsumme von 312,2 Mio. Euroab.Die gebuchten Bruttobeiträge der INTER Kranken verzeichneten imvergangenen Jahr ein leichtes Wachstum (+ 0,3 Prozent). DasEigenkapital konnte um 5,0 Prozent von 240,0 Mio. Euro auf 252,0 Mio.Euro gesteigert werden. In der Vollversicherung war der Bestand (wiein der gesamten Branche) leicht rückläufig (136.878 Personengegenüber 139.012 im Vorjahr). Sehr erfreulich ist das erneutsignifikante Wachstum in der Zusatzversicherung: Die Zahl derzusatzversicherten Personen stieg um 4,8 Prozent von 244.200 auf255.970.Bei der INTER Leben gingen die gebuchten Bruttobeiträge im Jahr2018 um 3,3 Prozent auf 85,1 Mio. Euro zurück. Ausschlaggebendhierfür waren unter anderem geringere Einmalbeiträge. DerGesamtüberschuss ging von 23,0 Mio. Euro auf 2,4 Mio. Euro zurück. ImVorjahr hatten außerplanmäßige Erträge aus dem Verkauf vonKapitalanlagen und Steuereffekte das Ergebnis stark beeinflusst. DasEigenkapital konnte um 0,6 Mio. Euro auf 33,0 Mio. Euro gestärktwerden (+ 1,8 Prozent).Sehr erfreulich ist nach wie vor die Entwicklung der INTERAllgemeine. Hier stiegen die gebuchten Bruttobeiträge erneut, undzwar von 55,4 Mio. Euro auf 56,7 Mio. Euro (+ 2,5 Prozent). DerBestand entwickelte sich weiter positiv. Die Anzahl der Verträgestieg um 0,6 Prozent auf 310.490 (VJ: 308.609). Der Jahresüberschusslag mit 3,0 Mio. Euro deut-lich über dem Vorjahreswert (- 0,6 Mio.Euro).Über die INTERDie INTER Versicherungsgruppe ist ein unabhängiger Konzern, dereine umfassende Produktpalette für Privat- und Gewerbekundenanbietet. Spezielle Angebote richten sich insbesondere an Kunden ausdem Heilwesen und dem Handwerk. An der Spitze steht der INTERVersicherungsverein aG. Er nimmt im Wesentlichen eine Holdingfunktionfür die unmittelbar oder mittelbar gehaltenen Tochtergesellschaftenwahr. Dies sind insbesondere die INTER Krankenversicherung AG, dieINTER Lebensversicherung AG, die INTER Allgemeine Versicherung AG,die Bausparkasse Mainz AG und die beiden polnischen Versi-cherer TUINTER Polska S.A. sowie TU INTER-ZYCIE Polska S.A. Die INTERVersicherungsgruppe kooperiert zudem umfassend mit der Freie Arzt-und Medizinkasse der Angehörigen der Berufsfeuer-wehr und der PolizeiVVaG (FAMK) mit Sitz in Frankfurt.Anmerkung zu den ZahlenDie Ergebnisse sind vorläufig. Vereinzelt kann es zuRundungsdifferenzen kommen.VJ=Vorjahr