Mannheim (ots) - Die Ratingagentur Assekurata bestätigt das A+("sehr gut")-Unternehmensrating der INTER Krankenversicherung AG.Nach der Hochstufung im November 2017 erhält die INTER Kranken indiesem Jahr in allen Teilbereichen die gleichen Beurteilungen wie imVorjahr."Ein tolles Ergebnis zu erreichen ist eine Sache, es in der Folgein allen Punkten zu bestätigen eine andere. Wir freuen uns sehr, dasswir sowohl im Gesamtergebnis als auch in den einzelnen Teilkriteriendie Heraufstufung aus dem Vorjahr bestätigen konnten und erneut einA+ von Assekurata erhalten", betont INTER-Vorstandssprecher MatthiasKreibich. "Die Ergebnisse bestätigen einmal mehr, dass wir mitunserer Ausrichtung und unserer täglichen Arbeit auf einem sehr gutenWeg sind."Teilkriterien 11/2017 10/2018Sicherheit exzellent exzellentErfolg exzellent exzellentBeitragsstabilität sehr gut sehr gutKundenorientierung gut gutWachstum / Attrak-tivität am Markt voll zufriedenstellend voll zufriedenstellendDie Bonitätsratings der INTER Kranken, der INTER Leben und derINTER Allgemeine führten ebenfalls wieder zu einem "A": StarkeBonität mit stabilem Ausblick.Einige wichtige Zitate aus dem Unternehmensratingbericht:Sicherheit"Durch jährliche Zuführungen der Jahresüberschüsse stärkt dasUnternehmen [...] sukzessive sein Eigenkapital, so dass die INTERKranken [...] 2017 eine sehr komfortable Eigenkapitalquote von 33,2 %aufwies (Markt: 17,0 %).""Mit den vorhandenen Sicherheitsmitteln übertrifft die INTERKranken die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Solvabilitätsehr deutlich."Erfolg"Maßgeblich verantwortlich [...] ist der Kapitalanlageerfolg derINTER Kranken. In einem schwierigen Kapitalmarktumfeld kann dieGesellschaft entgegen dem allgemeinen Markttrend das ordentlicheKapitalanlageergebnis auf stabilem Niveau halten.""Unter Berücksichtigung der versicherungsgeschäftlichen Ergebnisseerzielt die INTER Kranken in den Jahren 2013-2017 vergleichsweisehohe, jährlich wiederkehrende Rohüberschüsse."Beitragsstabilität"Dabei bietet die exzellente Erfolgslage eine hervorragendeAusgangslage, um künftige Beitragsanpassungen zu limitieren. Infolgedessen verfügt die Gesellschaft über umfangreiche Finanzierungsmittelin Form der Rückstellung für Beitragsrückerstattung (RfB).""Im Zehnjahresdurchschnitt (2009-2018) liegen die Anpassungsratender INTER Kranken im relevanten Normalgeschäft bei 4,2 % und damitauf dem Niveau der von Assekurata gerateten privatenKrankenversicherer."Kundenorientierung"Grundlage [...] ist unter anderem das insgesamt weitgehend guteResultat der im Auftrag von Assekurata durchgeführtenKundenbefragung.""Dabei zeichnet sich die Gesellschaft durch eine hoheKundenzufriedenheit aus."Wachstum/Attraktivität im Markt"Während das Unternehmen im Bereich der Vollversicherung nachversicherten Personen im gesamten Beobachtungszeitraum netto einenBestandsabrieb aufweist, lassen sich in der Zusatzversicherung seit2014 positive Zuwachsraten beobachten."Ausführlichere Informationen zum Ratingergebnis der INTER erhaltenSie unter www.inter.de/assekurata sowie unter www.assekurata.de.