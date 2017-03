INTERVIEW/Fünf Jahre neues Insolvenzrecht: Deutschland lernt von den USA

FRANKFURT (dpa-AFX) - Sanieren statt Abwickeln: Am 1. März 2012 trat in Deutschland das neue Insolvenzrecht in Kraft, das Unternehmen mehr Spielraum bei der Neuaufstellung gibt.



Hat es etwas genutzt? Rechtsanwalt Christoph von Wilcken von der Kanzlei Schultze & Braun hat als Spezialist für dieses Gebiet Einblick in die tägliche Praxis.

Frage: Fünf Jahre gibt es das neue Insolvenzrecht. Wie fällt Ihr Fazit aus?

Antwort: Wir sind dem Ziel, in Deutschland eine Sanierungskultur zu entwickeln, schon ein gutes Stück nähergekommen. Es gibt immer mehr Mandanten, die frühzeitig über eine Sanierung nachdenken und auch ein Insolvenzverfahren als Option in Betracht ziehen. Allerdings machen die Verfahren, die der Gesetzgeber durch die Reform stärken wollte - also Eigenverwaltung und Schutzschirmverfahren, bei denen die Geschäftsführung das Heft des Handelns in der Hand behält - zusammen keine 10 Prozent der Gesamtzahl der Insolvenzen aus.

Frage: 10 Prozent klingt aber eher dürftig, oder?

Antwort: Das klingt erstmal nicht nach einem Erfolg, stimmt. Die Bedeutung von Eigenverwaltung und Schutzschirm zeigt sich aber darin, dass sie oftmals bei großen Unternehmen mit vielen Arbeitsplätzen zum Einsatz kommen. Es ist nicht der typische Ein-Mann-Betrieb.

Frage: Was genau ist dieser Schutzschirm, von dem Sie sprachen?

Antwort: Unternehmen haben unter dem Schutzschirm drei Monate Zeit, um einen sogenannten Insolvenzplan auszuarbeiten. Währenddessen sind sie vor dem Zugriff ihrer Gläubiger geschützt. Es können aber nur solche Unternehmen unter den Schutzschirm schlüpfen, die noch nicht zahlungsunfähig sind.

Frage: In den USA steht Insolvenz weniger für Scheitern, als vielmehr für Neuanfang. Warum hat die Insolvenz hierzulande einen derart schlechten Ruf?

Antwort: Das lässt sich wohl am ehesten aus der Geschichte heraus erklären. Die amerikanische Unabhängigkeit war auch eine Befreiung der Kolonisten von ihren Gläubigern in der Alten Welt. Für sie und auch für viele Einwanderer danach war es auch in finanzieller Hinsicht ein Neubeginn. Das US-Insolvenzrecht nach Chapter Eleven wurde in den 1860er Jahren eingeführt, als in den USA viele Eisenbahnen pleitegingen. Da hat man gemerkt: Es hat keinen Sinn, die Schienen rauszureißen. Lieber hat man versucht, die Eisenbahngesellschaften wieder in die Spur zu bringen.

Frage: Halten Sie einen Mentalitätswandel auch in Deutschland für möglich?

Antwort: Es wird besser. Immer mehr Verantwortliche in Unternehmen haben schon einmal Krisensituationen mitgemacht - sei es als Gläubiger, Kunde oder Mitarbeiter. Für diese Leute bedeutet eine Insolvenz nicht mehr automatisch das Ende. Enorm schwierig ist es, wenn man Endverbraucher als Kunden hat. Ein Beispiel ist die Werkstattkette ATU, deren Restrukturierung wir 2014 begleitet haben. Wenn es damals zur Insolvenz gekommen wäre, wäre die Sanierung sehr schwierig geworden. Die Sorge war, dass die Kunden weggeblieben wären oder eingelagerte Reifen abgeholt hätten, auch wenn die Insolvenz nichts am Eigentum der Kunden geändert hätte.

Frage: Bei welchen Unternehmen gibt es die besten Chancen auf eine erfolgreiche Sanierung?

Antwort: Die besten Sanierungsvoraussetzungen gibt es bei Unternehmen, die einen soliden Business Case haben, aber beispielsweise aufgrund eines sogenannten Leveraged Buyouts, also einer fremdkapitalfinanzierten Übernahme, eine zu hohe Schuldenlast schultern müssen. Dort kann man die Finanzierung neu strukturieren. Solche Unternehmen gab es viele nach der Finanz- und Wirtschaftskrise. Das waren in der Regel sichere Kandidaten für eine erfolgreiche Sanierung, denn das eigentliche Geschäft lief ja. Wenn man bei einem Unternehmen auch noch das Tagesgeschäft neu ausrichten muss, dann kämpft man an mehreren Fronten und die Chancen aufs Überleben sinken.

Frage: Würden sie als Unternehmen lieber in Deutschland oder in den USA eine Insolvenz durchlaufen mit dem Ziel, wieder auf die Beine zu kommen?

Antwort: Es wird sie vielleicht überraschen, aber es wäre Deutschland. Wir haben hierzulande ein günstigeres Verfahren als beim Chapter Eleven in den USA. Das können sich dort nur große Unternehmen leisten./das/ag/mis

--- Gespräch: Daniel Schnettler, dpa-AFX ---