INTERVIEWS DIESE WOCHE – Energiekontor CEO, SdK CEO, B+S Banksysteme CEO, Auvesta Edelmetall Profis, CLIQ Digital Vorstand gibt einen „Status Quo“

Interview SdK Energiekontor CLIQ u.a. Diese Woche gab es spannende Interviews im nwm – und heute sollte die Zeit sein, sich in Ruhe nochmals einen Überblick zu verschaffen: Letztes Wochenende machte der Vorstand Ben Bos von CLIQ Digital den Anfang.Es ging um „das was hinter der CLIQ Digital“ steckt und „um viel Luft nach oben“. Perpsektiven, Pläne, Strategie – wen die Aktie interessiert oder wer sie nicht kennt, sieht nach dem Interview auf jeden Fall klarer – HIER DAS INTERVIEW MIT BEN BOS VON CLIQ DIGITAL KOMPLETT.

Eyemaxx Adler Group Ekosem Wirecard Green City Lichtmiete -viele Fragen an den Vorstandsvorsitzenden der SdK Daniel Bauer. Status Quo, Handlungsalternativen und Ausblick



Seit das Kartenhaus Wirecard zusammengebrochen ist scheinen sich die „Problemfälle“ zu häufen: Eyemaxx Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94) lieferte erst keine Bilanzen, dann Quartalsergebnisse mit angeblichen Gewinnen, versuchte dann eine Kapitalerhöhung, um schliesslich überraschend Insolvenz anzumelden. Dann kamen die Probleme bei Deutscher Lichtmiete, Green City und bei der Adler Group. Dann ekosem mit dem bekannt hohen Russlandexposure. Viele Fragen verunsicherter Anleger – Aktionäre und Anleiheinhaber fürchten um ihr Geld. Wo ist, was noch möglich? Wie geht es weiter? HIER DAS GANZE INTERVIEW – Der Vorstandsvorsitzende der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V., Daniel Bauer gab unseren Lesern einen Überblick – Momentaufnahmen.

Die Energiekontor Aktie war bisher kein schlechtes Investment in „Nachhaltigkeit“ – CEO Peter Szabo stand direkt nach der HV für Fragen bereit

Und am Donnerstag fand die virtuelle Hauptversammlung der Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506) statt. Wir verfolgten die Diskussionen von Aktionären über den Ablauf und die Inhalte dieser Versammlung im Netz und stellten einige Fragen zusammen, Und CEO Peter Szabo, der zuletzt am 25.01.2022 unseren Lesern in einem Interview einen umfangreichen Überblick über die Energiekontor Aktie gab, war spontan bereit diese Fragen im Nachlauf der Hauptversammlung zu beantworten – spannende, zeitnahe Einblicke in einen der Höhepunkte im Kalender einer börsennotierten Aktiengesellschaft. HIER DAS KOMPLETTE INTERVIEW mit Aussagen zur Entwicklung des Eigenbestands, der „Treue“ der Hauptaktionäre und die Vor- und Nachteile einer „virtuellen“ Hauptversammlung – im Vergleich zur Präsenzveranstaltung. Alles aus Sicht unseres Interviewpartners Peter Szabo

Über die aktuelle Entwicklung und die Potenziale des börsennotierten „FinTechs“ B+S Banksysteme AG spricht CEO Wilhelm Berger – Klartext

Wir hattendiese Woche bereits berichtet und die Quartalszahlen machten „Appetit“ auf mehr von dieser Gesellschaft. Im Rahmen eines Exklusivinterviews sprach das Nebenwerte-Magazin mit B+S-Vorstand Wilhelm Berger u. a. über die jüngsten Neuaufträge, die Ergebnisverbesserung im dritten Quartal 2021/2022 und die laufenden Großprojekte. HIER DAS VOLLSTÄNDIGE INTERVIEW „Unsere Investitionen beginnen sich nun auszuzahlen“, ist Berger überzeugt. Am Beispiel des Münchner Konkurrenten FinAPI, der vor kurzem zu einem kolportierten Preis von 60 bis 80 Mio. Euro an die britische Yapily verkauft worden ist, soll die aktuelle Unterbewertung der B+S-Aktie deutlich werden.

Mal ganz was Anderes: Auvesta Edelmetalle bietet Gold – nicht zum „Vergraben“, nicht als Barrick oder Newmont Aktie – wir sprachen mit zwei „Überzeugten“

Anlagen in Gold, Silber oder andere Edelmetalle sind für Aktienanleger oft „eine Beimischung“ oder zumindest „schon mal in den Kopf gekommen“. Neben dem direkten Kauf einer Goldmünze oder Silbermünze gibt es Alternativen. Die Auvesta Edelmetall AG ist ein Anbieter von Gold- und Edelmetallsparplänen, bietet auch Möglichkeiten „zwischen den Edelmetallen“ hin und her zu switchen – Stichwort Gold-Silber-Ratio. Dazu gibt es entsprechende Transparenz über Abwicklung, Verwahrung und Kosten – Testsieger bei Handelsblatt oder Focus Money – später dazu mehr. HIER DAS VOLLSTÄNDIGE INTERVIEW – Wir haben uns mit zwei „Überzeugungstätern“ unterhalten, die mit der Auvesta Edelmetall AG seit längerem zusammenarbeiten – Rüdiger Götz und Benedikt Hausler. Keine Aktie, aber vielleicht doch interessant.

Interview SdK Energiekontor CLIQ Digital B+S Bankssysteme Auvesta – bunter Reigen,

