INTERSHOP Aktie wächst mit der Cloud. Und seit 8 Quartalen profitabel.

Intershop Aktie, Star des Neuen Marktes, hat überlebt. Und die INTERSHOP Communications AG (ISIN: DE000A254211) macht Gewinne, konzentriert sich auf’s Cloud-Geschäft. Mit einem Umsatz von 36 Mio EUR (Plus 7%) und einem EBIT von 1,3 Mio EUR (Plus 25%) erreicht man in 2021 ein schönes Ergebnis.

Wichtig ist dabei, dass der Ausbau der Cloudgeschäfte offensichtlich funktioniert: Cloud-Umsatz verbesserte sich deutlich um 51 % auf 11,1 Mio EUR und der Cloud-Auftragseingang legte um 16 % auf 18,3 Mio EUR zu. Wobei sich die Intershop Communications als global agierender Anbieter von B2B-Commerce-Lösungen für den gehobenen Mittelstand und Großhändler zu etablieren versucht.



Und Markus Klahn, CEO der Intershop Communications AG, geniesst es: „Wir freuen uns sehr, dass wir in einem dynamischen Umfeld alle unsere für 2021 gesteckten Ziele erreicht haben. Intershop ist weiter gewachsen, hat sein Cloud-Geschäft konsequent ausgebaut und verzeichnet mittlerweile acht profitable Quartale in Folge. Mit Blick auf ein weiterhin attraktives Marktumfeld, unsere neue hochleistungsfähige Plattformgeneration sowie eine starke Neukunden-Pipeline sind wir davon überzeugt, dass wir unsere Wachstumsziele für 2022 erreichen können und die Intershop-Story auch im Kapitalmarkt noch stärker wahrgenommen wird.“

Aurelius kaufen – Platow Brief sieht hohen Cashbestand, geringe Zinssensitivität, Handel rund 30 % unter NAV, …

Intershop Aktie soll zur Cloud-Aktie werden

so kann man zumindest die Prognose für 2022 auslegen: „Insgesamt erwartet Intershop für das Geschäftsjahr 2022 eine Steigerung des Cloud-Auftragseingangs um etwa 20 % sowie einen Anstieg des Net New ARR um 10 %. Bei einem Umsatzwachstum von etwa 10 % wird ein positives operatives Ergebnis (EBIT) in Höhe von mindestens 1,0 Mio. Euro prognostiziert.“

Bei einer erwarteten Umsatzsteigerung von 10 % wird mit einem zurückgehenden EBIT gerechnet. Kosten der Kundenakquise? Folge des Verzichts auf Lizenzerlöse zugunsten dauerhafter Cloud-Erlöse? Ein Unternehmen scheint seinen Weg gefunden zu haben, ohne viel Glamour und ohne lautes Trommeln. Ob daraus eine Investmentstory wird, muss jeder Anleger für sich selber entscheiden. Intershop ist fokussiert, scheint einen Weg für sich gefunden zu haben für weiteres Wachstum. Wie viel Potenzial bei einer Marktkapitalisierung von knapp 60 Mio EUR noch in der Aktie liegt? Wenn nicht irgendwoher eine Übernahme kommen sollte, braucht man wohl langen Atem bei einer derzeitigen Gewinnerwartung von rund 1 Mio EUR und einer Umsatzerwartung von rund 40 Mio EUR für 2022.

Aktuell (16.02.2022 / 12:38 Uhr) notiert die Intershop Aktie im Xetra-Handel mit einem Plus von + 0,17 EUR (+4,33 %) bei 4,10 EUR.